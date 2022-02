Zachodniopomorskie: Policja poszukuje dwóch mężczyzn wz. z napadem na stację benzynową

Dwóch mężczyzn jest poszukiwanych przez policję w związku z napadem na stację benzynową w Białym Borze – podała w środę oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.

Asp. Matys przekazała, że we wtorek po godz. 21.30 dwóch zamaskowanych mężczyzn weszło do budynku stacji przy ul. Kwiatowej w Białym Borze.

Według relacji świadków jeden z nich miał klucz do kół. Szedł prosto do kasy. Jednym ruchem odepchnął pracownicę i z kasy wyciągnął ok. 1 tys. zł. Drugi z mężczyzn zabrał część towaru z półek. Obaj odjechali volkswagenem polo w kierunku Koszalina.

Trwają policyjne poszukiwania sprawców napadu.