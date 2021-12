Zachodniopomorskie: Ponad 100 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem

Od godziny 8 odnotowano 102 zdarzenia związane z silnym wiatrem na terenie całego województwa – poinformował w czwartek rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie st. kpt. Tomasz Kubiak.

Mocne porywy wiatru uszkodziły też fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu Floating Arena, co doprowadziło do poluzowania przeszkolonych, pionowych elementów elewacji.

"Narożny fragment ściany zachodniej o powierzchni ok. 10 m2 uległ zniszczeniu. 50 m basen, a także część gabinetów Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej są obecnie wyłączone z użytkowania. Zniszczenia zostaną zabezpieczone najszybciej jak to tylko możliwe" - poinformował w czwartek Urząd Miasta w Szczecinie.

Wznowiono ruch pociągów na trasie Runowo Pomorskie - Stargard. Był on wstrzymany po tym, jak w czwartek rano na trakcję i tory spadły powalone drzewa. Na trasę skierowana była komunikacja zastępcza.

"Nasze służby udrożniły jeden tor, usunęły drzewa, sprawdziły sieć trakcyjną. Ruch pociągów na tym odcinku został już wznowiony. Aktualnie w regionie nie ma linii, na której ruch pociągów by stał" - poinformował w czwartek rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

IMGW prognozuje, że do wieczora wiatr może wiać ze średnią prędkością od 45 do 60 km/h w porywach do 90 km/h w powiatach gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim i sławieńskim, a także w Koszalinie i w Świnoujściu.

Wieczorem i w nocy prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące oblodzenie dróg i chodników.

IMGW wydało też ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym sztormem w zachodniej i środkowej części strefy brzegowej; wiatr może osiągać siłę nawet do 9-10 stopni w skali Beauforta.