Zachodniopomorskie: Ponad 120 interwencji związanych z silnym wiatrem

Ponad 120 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy przy usuwaniu skutków silnego wiatru - poinformował w piątek wieczorem rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Do godz. 22 zanotowano 124 interwencje strażackie - głównie to powalone na drogę drzewa. Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, nie ma osób poszkodowanych.

Na drodze A6 w Szczecinie drzewo spadło na jadący samochód - także w tym przypadku nie było poszkodowanych. W Łubowie w powiecie szczecineckim zawaliła się ściana szczytowa nieużywanego budynku gospodarczego.

Jak wynika z danych na stronach lokalnych dostawców prądu, Enei i Energi lokalnie występują awarie prądu, m.in. pod Policami, pod Gryfinem, na jednej z ulic na północy Szczecina, a także w okolicach m.in. Stargardu, Międzyzdrojów, Gryfic, Kołobrzegu, Białogardu i Sławna.

W Zachodniopomorskiem w piątek wieczorem, w nocy i w sobotę do południa obowiązują ostrzeżenia o silnym wietrze - trzeciego stopnia w powiatach gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim i sławieńskim, a także w Koszalinie (prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 100 km/godz. w głębi lądu i do 125 km/godz. na wybrzeżu) oraz drugiego stopnia w pozostałych powiatach.

Według IMGW najsilniejsze porywy wiatru mają wystąpić w nocy, do ok. godz. 3.