Zachodniopomorskie: Powalone drzewa zablokowały trasę kolejową Chojna - Gryfino

Drzewa powalone przez silny wiatr na sieć trakcyjną zablokowały oba tory trasy kolejowej Chojna - Gryfino. "Przewoźnik Polregio wprowadził autobusową komunikację zastępczą" – poinformował w czwartek rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Silny wiatr powalił drzewa na trasę Chojna - Gryfino, część pociągów InterCity została skierowana zmienioną trasą przez Stargard i Krzyż.

"Nasze służby są już na miejscu, ale na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie skutków wichury" - poinformował w czwartek rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Do tej pory najsilniejsze zanotowane porywy wynosiły w regionie do 85 km/h. W najbliższych godzinach porywy wiatru miejscami będą osiągały do 80 km/h. W powiatach południowych wystąpiły burze.

"Bez energii elektrycznej jest ok. 29 106 odbiorców. W Babinku (powiat gryfiński) został zerwany dach 200 m2 z budynku gospodarczego. Brak osób poszkodowanych" - poinformowało Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W związku z sytuacją pogodową zachodniopomorska Państwowa Straż Pożarna do godz. 7 odnotowała 339 zdarzeń atmosferycznych, głównie są to powalone drzewa. Najwięcej zdarzeń było w powiecie gryfińskim (62) oraz choszczeńskim (49).

Na terenie całego województwa IMGW wydało w środę ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązuje ono do godz. 16.

Jak podało IMGW, "prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, w godzinach rannych możliwe są porywy do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze".