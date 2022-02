Zachodniopomorskie: Prezydent Koszalina odebrał e-mail z groźbą pozbawienia go życia

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, który oficjalnie zachęca do szczepień przeciw COVID-19 i stosowania się do obostrzeń sanitarnych, otrzymał e-mail z wulgarnymi epitetami i groźbą pozbawienia go życia.

List od nadawcy, który podpisał się jako "Morderca z Koszalina", został wysłany na elektroniczną skrzynkę pocztową koszalińskiego magistratu i był adresowany do prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

W liście, który zawiera wiele wulgarnych słów, nadawca informuje prezydenta, zwracając się bezpośrednio do niego, że go zamorduje za zmuszanie ludzi do noszenia maseczek i "zmuszanie dzieci do przyjęcia śmiercionki".

Treść elektronicznego listu prezydent Koszalina ujawnił we wtorek na swoim Facebooku. Poinformował, że "wulgarnym listem z groźbami pozbawienia mnie życia zajmują się już organy ścigania".

Dodał, że "w ostatnich tygodniach niektórzy koszalińscy politycy do walki i obrzucania błotem, także wobec mnie zaczęli używać określeń typu +zdrajca, szkodnicy, pazerni ludzie, politykierzy+. Określeń, które do tej pory w naszej samorządowej wspólnocie były niedopuszczalne".

"Nienawiść rodzi nienawiść" - ocenił Jedliński.