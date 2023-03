Zachodniopomorskie: Przywrócono ruch na linii kolejowej Szczecin-Kołobrzeg

Rozkładowa organizacja ruchu pociągów na linii kolejowej Szczecin-Kołobrzeg została przywrócona – poinformowały w środę PKP PLK. Na trasie od rana wprowadzona była komunikacja zastępcza po tym, jak w miejscowości Mosty (powiat goleniowski) samochód osobowy zderzył się z pociągiem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Otwarto tor i przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Przyczyny zdarzenia wyjaśni komisja" - poinformował PAP Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

W środę ok. godz. 7 w Mostach (powiat goleniowski) pociąg relacji Szczecin-Kołobrzeg zderzył się z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym. Poszkodowane były dwie osoby - mężczyzna w wieku ok. 40 lat oraz dziecko.

"W tym miejscu jest tylko sygnalizacja, brak rogatek" - mówił PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie mł. asp. Dariusz Schacht.

Pasażerowie samochodu sami ewakuowali się z pojazdu. Ruch na linii kolejowej został wstrzymany, zorganizowana została komunikacja zastępcza.