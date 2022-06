Zachodniopomorskie: Ratownik medyczny: turyści nie myślą o tym, że na wakacjach mogą zachorować

Turyści wypoczywający nad morzem nie myślą o stanach zagrożenia życia, o możliwości zachorowania. Nie wiedzą też, gdzie mogą znaleźć pomoc medyczną – powiedział PAP ratownik medyczny Tomasz Kubiak. Dodał, że w sezonie letnim karetki bardzo często wyjeżdżają do bezpodstawnych wezwań.

"Praca w zespole ratownictwa medycznego nad morzem to przede wszystkim wiele niespodzianek medycznych i - można powiedzieć - życiowych, z którymi spotykamy się u osób przyjeżdżających na nasze wybrzeże z całej Polski, a także z Europy, a które na wakacjach nie myślą o stanach zagrożenia życia, o możliwości zachorowania" - powiedział w rozmowie PAP ratownik medyczny, w sezonie letnim pracujący w zespole ratownictwa medycznego w Międzyzdrojach dr n. o zdr. Tomasz Kubiak.

Zaznaczył, że "przerażający" dla medyków jest przede wszystkim brak przygotowania do wyjazdu z dziećmi.

"Kiedyś normą było zabieranie książeczki zdrowia z wypisanymi chorobami, zapasu podstawowych leków, dziś sytuacja jest tragiczna - większość osób nie zabiera ze sobą ani potrzebnych medykamentów, ani dokumentacji. To dla nas dodatkowe obciążenie" - powiedział Kubiak.

Zaznaczył, że ratownicy często spotykają się ze zdziwieniem turystów, którzy nie zdają sobie sprawy, że w kurortach nie ma szpitali - najbliższe oddalone są często o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów.

"Najbliższy dla miejscowości nadmorskich w Zachodniopomorskiem urazowy szpital dziecięcy znajduje się w Szczecinie - w Zdrojach i przy ul. Unii Lubelskiej. To odległość ponad 100 km" - wyjaśnił ratownik.

Dodał, że wzywający karetkę często nie wiedzą, jaka jest funkcja zespołów ratownictwa medycznego; nie zdają sobie sprawy, że w wielu sytuacjach pomoc mogliby znaleźć w przychodniach czy punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wskazał, że bardzo niewiele osób zna też numer 800 190 590 - Telefonicznej Informacji Pacjenta, dzięki której można dowiedzieć się m.in. gdzie znajduje się najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki lekarskiej czy SOR.

"Okres wakacyjny nad morzem to dla nas, ratowników, bardzo specyficzny czas ciężkiej pracy. Zdarzają się tu przecież wyjazdy do tragicznych zdarzeń - podtopień, utonięć. Morze jest nieobliczalne, a wypoczywający nad nim nadal bardzo często przeceniają swoje umiejętności pływackie" - mówił Kubiak.

Podkreślił, że bardzo ważna jest współpraca medyków z ratownikami wodnymi - "to oni jako pierwsi udzielają pomocy, są tym pierwszym ogniwem". Zaznaczył też, że turyści także coraz chętniej angażują się w pomoc.

"Z drugiej strony, dość często zdarzają się w wezwaniach hasła typu +leży na plaży+ w odniesieniu do osób, które na przykład zasnęły - czasem po spożyciu alkoholu. Wzywający nie podejdzie, nie obudzi takiej osoby, a to by wystarczyło, zwykle nie trzeba wzywać karetki" - mówił ratownik.

Jak ocenił, ok. 70 proc. wezwań to wyjazdy bezpodstawne, wynikające z niewiedzy o możliwości uzyskania pomocy.

"Zdarzają się na przykład wezwania do biegunki - ktoś źle się poczuje o godz. 4 nad ranem i wzywa karetkę. A przecież sama biegunka, jeśli nie dochodzi do odwodnienia organizmu, nie jest w pierwszej fazie niebezpieczna. W takim przypadku wystarczy poczekać do otwarcia pierwszej apteki albo przychodni" - powiedział Kubiak.

W Zachodniopomorskiem dodatkowa karetka na sezon wakacyjny działa od 1 czerwca w Świnoujściu. Kolejne - w Międzyzdrojach, Pobierowie, Dziwnowie, Darłowie, Ustroniu Morskim i Mielenku zaczną działać 24 czerwca.