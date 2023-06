Zachodniopomorskie: Ruch wahadłowy po wypadku na dk 6 w Malechowie

Droga krajowa nr 6 w Malechowie, gdzie we wtorek doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych, jest już częściowo przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy - poinformował we wtorek dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Przez blisko dwie godziny droga krajowa nr 6 w Malechowie w powiecie sławieńskim (Zachodniopomorskie) była zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Obowiązywał objazd. Przed godz. 13 - jak przekazał dyżurny PID - wprowadzono ruch wahadłowy.

W wypadku cztery osoby zostały ranne. Trafiły do szpitala. Jedną z poszkodowanych osób transportował śmigłowiec LPR.