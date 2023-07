Zachodniopomorskie: Rusza 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie

Filmy fabularne i dokumentalne szwedzkiej, fińskiej czy norweskiej produkcji można będzie oglądać od czwartku do niedzieli w darłowskim kinie Bajka podczas 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich. Nie zabraknie obrazów dla młodego i dorosłego widza.

Organizatorem 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich (FSS) jest Darłowski Ośrodek Kultury, który zadbał o to, by tym wydarzeniem kulturalnym przyciągnąć do kina i zachęcić do obejrzenia skandynawskich produkcji zarówno dorosłego, jak i młodego widza.

Każdy dzień festiwalu rozpoczynać będą filmy familijne. W czwartek, jak poinformował organizator, pokazany zostanie przygodowy kryminał szwedzkiej produkcji z 2022 r. "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona", a w piątek fiński "Super Futrzak ratuje świat". Oba z 2022 r. W kolejnych dniach całe rodziny mogą się wybrać na szwedzki film science fiction "Ufo" z 2022 r., a w niedzielę na przedpremierowy pokaz szwedzkiego filmu fantasy "Magiczna podróż Emily".

Dla dorosłego widza organizator 23. FFS proponuje m.in.: dramat "Godland", thriller "Holy Spider", czarną komedię "Chora na siebie", a także komediodramat "W trójkącie".

W programie 23. FFS jest też norweski dokument "Cały ten dźwięk", a także w ramach Filmowego Lata z Pomorzem Zachodnim podczas festiwalu na Rynku Miejskim w Darłowie pokazany zostanie w piątek polski film "Fucking Bornholm" z Agnieszką Grochowską, Jaśminą Polak, Grzegorzem Damięckim i Maciejem Stuhrem w rolach głównych.

Festiwal otworzy koncert polsko-norweskiej grupy jazzowej PESH, a zakończy pokaz niemego szwedzkiego kina. Będą to produkcje: "New York 1911" z 1911 r. oraz "Czarownice" z 1922 r.

Na wszystkie festiwalowe projekcje wstęp jest wolny. Szczegółowy program 23. FFS dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Darłowski Festiwal Filmów Skandynawskich istnieje od 2001 r.