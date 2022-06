Zachodniopomorskie: Są wolne kwatery na czerwcowy weekend w nadmorskich miejscowościach

W nadmorskich miejscowościach są jeszcze wolne kwatery na przedłużonego weekend czerwcowy, który przypada od 16 do 19 czerwca. Ceny za trzydniowy pobyt w pokoju dwuosobowy wahają się od 500zł w domach wczasowych, do około 2 tys. w hotelach o podwyższonym standardzie.

"Wynajmuję w Międzyzdrojach apartament, przeznaczony dla około czterech osób. Jest to kawalerka z aneksem kuchennym w kompleksie hotelowym, gdzie są też baseny wewnętrzne oraz sale zabaw dla dzieci. Koszt pobytu w długi czerwcowy weekend - od czwartku do niedzieli - to 900 zł" - powiedziała PAP właścicielka.

Jak dodała "długie weekendy zawsze cieszą się większym zainteresowaniem". "Termin 16-19 czerwca został zarezerwowany już dwa miesiące temu, jednak w dalszym ciągu dostaję dużo pytań czy w tym czasie mam jeszcze wolny pokój" - mówiła.

W nadmorskich miejscowościach Pomorza Zachodniego są jeszcze wolne kwatery na przedłużony weekend czerwcowy. Ich ceny są zależne m.in. od standardu i lokalizacji - wahają się od ok. 400-500 zł za pobyt trzydniowy dla dwóch osób do 2 tys.

Jak przyznają hotelarze, ceny w nadmorskich miejscowościach są nieznacznie większe, niż w latach ubiegłych. Według danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny ceny zakwaterowania dwóch osób w weekend w zachodniopomorskich hotelach w kwietniu br. wynosiły średnio 496 zł. Rok temu - 440 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że w 2021 r. Pomorze Zachodnie oferowało 144,2 tys. miejsc noclegowych. Region odwiedziło 2,45 mln turystów, z czego 434 tys. to goście z zagranicy.

"Udzieliliśmy najwięcej w Polsce noclegów - prawie 12 milionów, o dwa miliony więcej niż w roku 2020 i ponad 4 miliony mniej niż w roku 2019. Turystom zagranicznym - prawie 2 miliony" - poinformował Urząd.