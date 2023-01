Zachodniopomorskie: Transport z pomocą humanitarna trafił do obwodu mikołajowskiego

Agregaty prądotwórcze, piecyki, łóżka szpitalne, odzież termiczna i żywność trafiły do Mikołajowa w ramach pomocy humanitarnej. To czwarty transport z darami zorganizowany przez samorząd województwa zachodniopomorskiego.

"Wojna w Ukrainie trwa już ponad 300 dni. Codziennie słyszymy i widzimy, jak atakowane są obiekty cywilne, jak dramatyczna jest sytuacja w zniszczonych miastach. Nie ma prądu, wody, ogrzewania, a temperatury spadły dużo poniżej zera. Dlatego w tym transporcie wysłaliśmy przede wszystkim piecyki i agregaty" - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Województwo zachodniopomorskie organizuje pomoc przede wszystkim dla regionów partnerskich - odeskiego i mikołajowskiego. Zbiórki, zakupy i transporty darów są na bieżąco konsultowane ze stroną ukraińską.

"Sprzęt medyczny czy ratunkowy kompletujemy według listy. Ukraińska administracja i działające tam organizacje humanitarne informują nas, co jest najbardziej potrzebne, a my staramy się to jak najszybciej zorganizować" - poinformował dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Damian Greś.

Od początku wojny Pomorze Zachodnie przekazało Ukrainie m.in. ambulans z pełnym wyposażeniem i zapasem środków opatrunkowych, leki, sprzęt medyczny (defibrylatory, respiratory, narzędzia chirurgiczne, łóżka), artykuły spożywcze i środki chemiczne.