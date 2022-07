Zachodniopomorskie: Trwają poszukiwania kobiety w jeziorze Ińsko

Trwają poszukiwania kobiety, która we wtorek w nocy weszła do jeziora w Ińsku (zachodniopomorskie) i z niego nie wypłynęła. Do zdarzenia doszło około godziny 22.

"Powiadomił nas członek rodziny, że pani, która była z nim na brzegu, wchodziła parę razy do wody i wychodziła. Kąpała się, a po prostu za którymś razem nie wróciła" - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podinsp. Alicja Śledziona.

Jak dodała "prowadzimy działania wspólnie ze strażakami. One są kontynuowane zarówno na wodzie, jak i na linii brzegowej, ponieważ jest zawsze szansa, że pani gdzieś wyszła i być może przebywa na nabrzeżu. Policjanci ze strażakami sprawdzają również tę wersję".

Do zdarzenia doszło przy ul. Przybrzeżnej. Jak poinformowała policja, 57- letnia kobieta jest mieszkanką Ińska.