W jeziorze Miedwie utonął starszy mężczyzna. Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu w Zieleniewie (pow. stargardzki) – poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie.

"Będące na miejscu osoby postronne wydobyły mężczyznę z wody. Jak strażacy dojechali, to był on już na brzegu, przystąpiono do reanimacji, ale niestety się nie udało" - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie mł. bryg. Paweł Różański.

Jak informuje straż pożarna, mężczyzna miał około 60 lat.