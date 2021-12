Zachodniopomorskie: W Gryficach powstał Ośrodek Terapii Hiperbarycznej

Komora hiperbaryczna usprawniająca proces regeneracji tkanek i gojenia ran znalazła się w nowo powstałym Ośrodku Terapii Hiperbarycznej w szpitalu Medicam w Gryficach. To pierwszy tego typu ośrodek w regionie.

"Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną z najbardziej efektywnych metod dochodzenia do zdrowia. Polega na dostarczaniu pod wysokim ciśnieniem tlenu do wszystkich komórek ciała, pobudzając do wzrostu i odbudowy np. szpiku kostnego, naskórka czy naczyń krwionośnych" - przekazało biuro prasowe zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Jak wskazano, dzięki komorze hiperbarycznej tkanki są skutecznie wysycone tlenem, który przenika do czerwonych krwinek, ale też zwiększa się jego stężenie w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

Tlenoterapia hiperbaryczna stosowana jest w przypadku m.in. stopy cukrzycowej i powikłań po radioterapii tkanek miękkich i kości. Sprzyja też powstawaniu nowych naczyń, zmniejsza też stany zapalne i jest skuteczna w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, fibromialgii (przewlekłej choroby tkanek miękkich) czy boreliozy. Komorę hiperbaryczną poleca się także osobom po podtruciu tlenkiem węgla, z chorobą Parkinsona, nadciśnieniem, miażdżycą i otyłością.

Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Terapii Hiperbarycznej wraz z komorą hiperbaryczną kosztowała ponad 7,5 mln zł. Jak poinformowano, blisko 3 mln zł to wydatki związane tylko z zakupem i montażem komory, na które Urząd Marszałkowski przeznaczył 1 mln zł. Od 1 grudnia realizacja świadczeń w ośrodku ma zapewnione finansowanie w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ.