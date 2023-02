Zachodniopomorskie: W Koszalinie najwięcej interwencji strażackich w związku z silnym wiatrem

Najwięcej interwencji związanych z silnym wiatrem zachodniopomorscy strażacy zanotowali w Koszalinie, było ich 34. Jak podał w piątek wieczorem rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP, nie ma osób poszkodowanych.

Od godz. 8:00 do godz. 23:00 odnotowano 176 zdarzeń związanych z silnym wiatrem - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Najwiecej, jak dodał, było w rejonie działania Komendy Miejskiej PSP Koszalin - 34, w Białogardzie interwencji było 16, w Kołobrzegu strażacy wyjeżdżali 15 razy.

Strażacy głównie usuwają z dróg powalone przez wiatr drzewa.

W Zachodniopomorskiem w piątek wieczorem, w nocy i w sobotę do południa obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem - trzeciego stopnia w powiatach gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim i sławieńskim, a także w Koszalinie (prędkość wiatru może tam dochodzić w porywach do 100 km/godz. w głębi lądu i do 125 km/godz. na wybrzeżu) oraz drugiego stopnia w pozostałych powiatach.