Zachodniopomorskie: W sezonie utonęły 22 osoby; wszystkie w miejscach niestrzeżonych

Dwadzieścia dwie osoby utonęły w sezonie wakacyjnym w Zachodniopomorskiem, większość z nich to mężczyźni – przekazało PAP Zachodniopomorskie WOPR. Do tragedii dochodziło w miejscach niestrzeżonych przez ratowników, najwięcej osób utonęło w jeziorach.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Mamy porównanie do trendu, który był zawsze" - mówił PAP prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Apoloniusz Kurylczyk. Jak jednak zaznaczył "ale, jeżeli się chcemy porównać do zeszłego roku, to mamy wzrost, bo w zeszłym roku utonęło 15 osób".

Jako główne przyczyny utonięć w regionie wskazał "świadomość +niezniszczalności+, słaba umiejętność pływania i alkohol". Wśród 22 osób, które utonęły, są dwie kobiety i dwoje dzieci.

Jak podkreśla prezes zachodniopomorskiego WOPR "parę osób udało się też uratować. Mamy takie dwie osoby po resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jedna w Ustroniu Morskim, druga w Międzyzdrojach. Żyją, jedna bez urazów neurologicznych, druga we względnie dobrym stanie".

Najwięcej osób - osiemnaście - utonęło nad jeziorami.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowanych było 136 kąpielisk, z czego 37 to kąpieliska śródlądowe, a 99 kąpieliska morskie.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...