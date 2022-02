Zachodniopomorskie: W Szczecinie i Koszalinie odbyły się manifestacje przeciw wojnie na Ukrainie

Hymny Ukrainy i Polski rozpoczęły manifestacje przeciwko rosyjskiej agresji. W Szczecinie mieszkańcy zebrali się na pl. Solidarności, podobny wiec odbył się też w Koszalinie.

"Jesteśmy tutaj z dobrymi sercami, jesteśmy tutaj dlatego, żebyśmy żyli. Nikt nie może umierać. Największą wartością każdego kraju jest człowiek i człowiek jest ważny. Po to tutaj stoimy, aby pokazać naszym rodakom, że są ważni, że tak samo przeżywamy tak samo, tutaj po tej stronie granicy" - powiedziała na otwarciu manifestacji w Szczecinie prezeska Stowarzyszenia Mi-GRACJA Katerina Zavizhenets.

Manifestacja pod hasłem "Za wolność Naszą i Waszą" w Szczecinie odbyła się na placu Solidarności. W wiecu przeciwko wojnie na Ukrainie wzięli udział m.in. szczecinianie, Ukraińcy pracujący na terenie woj. zachodniopomorskiego i obywatele Białorusi.

Sąsiadująca z pl. Solidarności filharmonia został podświetlona w ukraińskich barwach narodowych.

"Dziś musimy być z Ukrainą Solidarni, to nasz obowiązek jako Polaków doświadczonych historią, ale także jako Europejczyków, jako tych wszystkich, którzy ponoszą wspólną odpowiedzialność za przyszłość, za przyszłe pokolenia, byśmy mogli się spokojnie i w zgodzie rozwijać" - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Wiec wsparcia dla Ukrainy odbył się również w Koszalinie. Zorganizował go miejscowy oddział Związku Ukraińców w Polsce na placu przed ratuszem, gdzie licznie zgromadzili się Polacy i Ukraińcy. W rękach wielu były polskie, ukraińskie i unijne flagi. Przewodniczący RM w Koszalinie Jan Kuriata odczytał treść przyjętej w czwartek uchwały, będącej wyrazem solidarności z Ukraińcami i niezgody na agresję Rosji. Odśpiewano hymny Ukrainy i Polski.

"To jest coś niebywałego, nam współczesnym wydawało się, że nigdy do tego nie dojdzie. Otwarta wojna, która ma dzisiaj miejsce, jest dowodem na to, że wszelkie prawa międzynarodowe zostały pogwałcone" - mówił przewodniczący koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Roman Biłas przekonany, że 24 lutego na pewno zapisze się w historii świata.

Przekonywał, że wobec Rosji powinny być zastosowane najsurowsze sankcje, w tym gospodarcze. Ukraińcom zadeklarował wsparcie w działającym w koszalińskiej siedzibie związku Centrum Migracji.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński powiedział, że miasto wesprze miasto partnerskie Iwano-Frankiwsk środkami obrony cywilnej na kwotę ponad 50 tys. zł.

"Do naszego wsparcia dziś po południu dołączyły Opole, Wodzisław Śląski. Będziemy razem wieźć to nasze wsparcie na granicę" - przekazał zebranym Jedliński. Jednocześnie zaznaczył, że wierzy, iż wyjątkowo obecnie zjednoczony świat demokratyczny pokona zapędy imperialne Putina.

Mecenas Krzysztof Kaszubski jako przedstawiciel lokalnego samorządu adwokackiego zadeklarował w imieniu środowiska prawniczego pomoc prawną pro bono potrzebującym jej Ukraińcom. "Proszę zgłaszać się do Okręgowej Rady Adwokackiej. Mamy już nawiązaną siatkę koordynacyjną osób, które w skali całego kraju od morza po Tatry koordynuje to działanie" - powiedział Kaszubski.

Zgromadzeni na wiecu Ukraińcy nie kryli łez i strachu o życie swoich bliskich pozostających w ojczyźnie. W rozmowie z PAP Zoja z Równego na Ukrainie, która od sześciu lat pracuje w Koszalinie, powiedziała, że od rana jest przerażona. Udało jej się jeszcze dodzwonić do syna.

"On się nie skarży, mówi, że wszystko w porządku, żebym się nie martwiła. Mówi, że jest silny, że musi bronić Ukrainy, że będzie walczyć. Prosiłam, by z wnuczkiem, który ma sześć lat, i żoną przyjechał, ale nie ma takiej możliwości. Jest mobilizacja. Syn jest oficerem rezerwy. Tylko w Bogu nadzieja" - mówiła PAP ze łzami w oczach.