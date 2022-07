Zachodniopomorskie: W weekend nad morzem ochłodzenie, maksymalnie 21 st. C

Na Pomorzu Zachodnim w weekend prognozowane jest znaczne ochłodzenie. Nie będzie upału, a turyści muszą przygotować się na przelotne opady deszczu. W nadmorskich miejscowościach maksymalna temperatura wyniesie 21 st. C.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w weekend w nadmorskich miejscowościach temperatura będzie się wahać między 20 a 21 st. C. W głębi lądu od 23 do 25 st. C. To znaczne ochłodzenie po upałach, które wcześniej występowały w Zachodniopomorskiem.

"W ten weekend będzie chłodniej, już nie będzie takich upałów, jak do tej pory były. Nieco więcej chmur może się zdarzyć w ciągu dnia i jakieś słabe, przelotne opady deszczu, ale raczej symboliczne" - zapewnił w rozmowie z PAP synoptyk Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak dodał, "w weekend na upały na razie nie ma co liczyć, ale wrócą po niedzieli". Turyści wypoczywający na Pomorzu Zachodnim będą mieli okazję z nich skorzystać, ale tylko w poniedziałek 25 lipca. "To będzie taki jednodniowy przerywnik, później upały się odsuną w głąb kraju i nie powinno ich być już przez kilka dni" - dodał Folwarski.

Osoby, które mimo chłodu, zachmurzenia i opadów deszczu zdecydują się na kąpiel w morzu, powinny zwrócić uwagę na flagi wywieszane przez ratowników na strzeżonych kąpieliskach. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz wejścia do wody.

Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach prezentowane są w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Obecnie zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy oraz na kąpielisku Plaża nad jeziorem Zamkowym w Wałczu. Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, w obu miejscach powodem zamknięcia kąpielisk jest wystąpienie sinic. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Na pozostałych kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych tego lata na Pomorzu Zachodnim woda jest pozbawiona groźnych dla zdrowia sinic i można z niej bezpiecznie korzystać.