Zachodniopomorskie: Zarzut spowodowana wypadku dla kierowcy, który potrącił pieszych pod Gryfinem

Kierowca, który potrącił dwie osoby w Pniewie (woj. zachodniopomorskie) usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 par. 2 kodeksu karnego - spowodowanie wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

"Kierujący samochodem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachowując należytej ostrożności i nie obserwując należycie przedpola jazdy, potrącił dwóch mężczyzn powodując u jednego poważne, wielonarządowe i zagrażające życiu obrażenia ciała zaś u drugiego obrażenia nogi i klatki piersiowej" - przekazał Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do wypadku doszło 20 października na drodze krajowej nr 31 w miejscowości Pniewo (woj. zachodniopomorskie). 36-letni kierowca wjechał autem osobowym w pieszych. W wypadku ranni zostali 33-latek i 19-latek.

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

"Wyjaśnił, że do manewru doszło w wyniku reakcji na nagłe hamowanie pojazdu poprzedzającego, co wymusiło zjazd na pobocze, gdzie doszło do potrącenia pieszych" - poinformował Wieczorkiewicz.

Przeprowadzone badania krwi wskazały, że kierujący nie był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł., dozór policji oraz zatrzymano mu prawo jazdy.

Jak poinformowała prokuratura, trwają dalsze czynności procesowe zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego. W dalszej części śledztwa zostanie powołany biegły z zakresu ruchu drogowego celem analizy zachowania poszczególnych uczestników zdarzenia.