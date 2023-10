Żadna luka prawna nie zabierze opozycji wygranej

Michał Kobosko wiceprzewodniczący Polski 2050 stwierdził w wypowiedzi dla WNP.PL, że żadne „triki prawne” nie zmienią tego, że PiS te wybory przegrał. Polityk Trzeciej Drogi zapewnił, że sojusz Polski 2050 z PSL będzie kontynuowany.

Według sondażowych wyników wybory zostały wygrane przez opozycję. Pojawiły się jednak doniesienia, że przejęcie władzy może zostać zablokowane przez prezydenta po tym jak Sejm nie uchwali budżetu. Zgodnie z ustawą zasadniczą Sejm musi zająć się pracami nad budżetem w ciągu czterech miesięcy, a jeśli nie zdąży, prezydent może rozwiązać parlament. W takiej sytuacji mielibyśmy kolejne wybory parlamentarne już wiosną.

- Jeżeli potwierdzą się wyniki badań sondażowych to jedyną konstrukcją rządu, który może powstać, jest tworzony przez Trzecią Drogę Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę i uważamy że nie powinien nikt w tym - między innymi, pan Prezydent Rzeczypospolitej który odgrywa w tym procesie istotną rolę - robić nic co będzie opóźniać ten proces. Możemy się dzisiaj zastanawiać: czy i po jakie „triki prawne” Prawo i Sprawiedliwość chciałoby sięgnąć ale trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że PiS tych wyborów dzisiaj nie wygrało i nie ma zdolności koalicyjnej i nie ma w Sejmie koalicjanta na którego liczyło czyli Konfederacji, bo nawet jak ta będzie w Sejmie to będzie ich śladowa obecność (według sondaży poparcie dla Konfederacji nie przekracza 7 proc. przyp. red.) – stwierdził wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko w komentarzu dla WNP.PL.

Sojusz Polski 2050 z PSL-em będzie kontynuowany po wyborach

- Niewątpliwie będziemy bardzo blisko współpracowali z PSL-em, przez te pół roku od czasu stworzenia Trzeciej Drogi dobrze się poznaliśmy i polubiliśmy i przede wszystkim nauczyliśmy się współpracować ze sobą. Stworzyliśmy jako jedyne dwie partie opozycji demokratycznej sojusz wyborczy. Potrafiliśmy się porozumieć co do spraw w pierwszej kolejności a dopiero potem co do ludzi i do kandydatów i nie ma żadnego powodu żeby tę współpracę kończyć – zaznaczył Michał Kobosko.