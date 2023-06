Zainaugurowano olsztyńską odsłonę Światowego Kongresu Kopernikańskiego

O życiu i działalności Mikołaja Kopernika oraz o materialnej spuściźnie po astronomie i kanoniku warmińskim będą rozmawiać uczestnicy rozpoczętego w środę Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Olsztynie. Uczestnicy Kongresu odwiedzą miejsca na Warmii, gdzie Kopernik żył i pracował

W liście skierowanym do uczestników olsztyńskiej odsłony Światowego Kongresu Kopernikańskiego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wspomniał, że inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia stała się 550. rocznica urodzin wybitnego astronoma. "Kongres to prawdziwe święto nauki. Jest owocem współpracy czołowych polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytutu Historii Nauki PAN. Ponadto gromadzi wybitnych naukowców z całego świata"- napisał minister Przemysław Czarnek.

Jak podkreślił szef resortu edukacji i nauki, spotkanie w Olsztynie "jest wspaniałą okazją przybliżenia autora dzieła teorii heliocentrycznej a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki".

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że "Kopernik - wszechstronny naukowiec, którego w tym roku w sposób szczególny wspominamy i honorujemy, był bardzo mocno związany z Warmią". "Jako mieszkańcy regionu wspominamy o tym z dumą przy każdej okazji. Życzę uczestnikom, aby najbliższe dni spędzone w Olsztynie były przepełnione refleksją, ożywioną dyskusją a przede wszystkim zadziwieniem nad intelektem i talentami najsłynniejszego polskiego astronoma"- zaznaczył wojewoda Chojecki.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin zauważył, że "na Warmii są świadectwa bytności i twórczości Kopernika oraz ujawniania jego wielu talentów". "Przez 29 lat Kopernik mieszkał we Fromborku, przez 7 lat w Lidzbarku Warmińskim i 4 lata w Olsztynie i wszędzie możemy znaleźć ślady bytności Kopernika takie, jak tablicę astronomiczną na olsztyńskim zamku czy dokumenty" - dodał.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wspomniał o ważnej roli trzech uczelni w propagowaniu myśli Kopernika i uniwersyteckiego przesłania.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski pytał "co winnyśmy zrobić, by dorobek, który po sobie Kopernik zostawił: wartości, idee, mogły kształtować przyszłe pokolenia?". "Kopernik może być przykładem niezwykłej postawy wobec funkcji i obowiązków, jakie przyszło mu pełnić. Jako uczony, człowiek o niezwykłej odwadze i pokorze, Kopernik powinien być symbolem walki o prawdę. Wszyscy wiemy, że bardzo odważnie podejmował wyzwania, stawiał prawdę na pierwszym miejscu, ponad własny interes"- mówił prof. Przyborowski.

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala zaznaczył, że zamysł Światowego Kongresu Kopernikańskiego był taki, by uczeni i specjaliści mogli odwiedzić wszystkie miejsca w Polsce związane z astronomem. "Narodziny Kopernika, chrzest i pierwsze nauki w Toruniu, potem okres studiów w Krakowie i wreszcie Olsztyn i Warmia, gdzie Mikołaj Kopernik spędził większość swego życia"- mówił prof. Sokala. Dodał, że trzy uczelnie - czyli UMK, UJ i UWM - nadal będą współpracować i propagować dziedzictwo astronoma.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel podkreślił, że mimo iż krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego zakończyła się, to wciąż odbywają się tam wydarzenia związane z Rokiem Kopernika: wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej, koncerty i spektakle. Przypomniał, że w Warszawie na Zamku Królewskim wciąż czynna jest wystawa "Kopernik i jego świat".

Światowy Kongres Kopernikański ma formułę "kroczącą". Uroczyste rozpoczęcie Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbyło się 19 lutego w Toruniu, mieście narodzin Kopernika. Następnie wszystkich zainteresowanych dziedzictwem astronoma gościł Kraków (24-26 maja 2023 r.), studenckie miasto twórcy teorii heliocentrycznej. W końcu przyszedł czas na Olsztyn, stolicę Warmii, z którą Mikołaj Kopernik związał swoje losy na około 40 lat.

Uczestnicy olsztyńskiej odsłony Kongresu wezmą udział w obradach w dwóch sekcjach.

Sekcja biograficzna podzielona została na dwa główne wątki (1. Młodość i edukacja Mikołaja Kopernika; 2. Mikołaj Kopernik - życie i działalność). Zaplanowanych zostało w niej kilka paneli tematycznych i dyskusyjnych (np. Odkrycie grobu Mikołaja Kopernika - fakt medialny czy fakt naukowy?).

Druga sekcja poświęcona została tematyce muzealno-konserwatorskiej. Podejmowane w niej wątki będą dotyczyły materialnej spuścizny po Koperniku i działań na rzecz ochrony i promocji pamiątek z nim związanych.

Podczas olsztyńskiej części Światowy Kongres Kopernikański wyjdzie z murów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę lepiej poznać miejsca związane z życiem i działalnością Kopernika na Warmii. Obrady odbywać się będą w miejscach na Szlaku Kopernikowskim - w Muzeum Warmii i Mazur na zamku w Olsztynie i na zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Uczestnicy ŚKK odwiedzą także Frombork, który przez kilka dekad był domem Kopernika i stał się też miejscem jego spoczynku.