Zakład Elektroniki ZF planuje podwojenie inwestycji w Częstochowie

Zakład Elektroniki Grupy ZF w Częstochowie, w który zainwestowano dotąd 140 mln euro, do końca 2026 r. planuje podwojenie nakładów inwestycyjnych oraz rocznej wartości sprzedaży, sięgającej obecnie 250 mln euro - poinformował dyrektor zakładu Krzysztof Gablankowski.

Zainwestowaliśmy już ponad 140 mln euro (…) i chcemy jeszcze to kontynuować - mamy nadzieję, że będzie to jeszcze raz tyle, i nie są to dalekosiężne scenariusze, ale coś, co mamy już konkretnie w ręce - będziemy się rozwijać - powiedział Krzysztof Gablankowski.

W latach 2024-26 zakład spodziewa się zwiększenia rocznej wartości sprzedaży do ok. 500 mln euro, wobec 250 mln euro rocznie obecnie. Powodzenie kolejnych produktów może jeszcze zwiększyć sprzedaż - ocenił szef częstochowskiej fabryki.

Grupa ZF specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie komponentach dla motoryzacji. W Polsce zatrudnia w sumie ok. 11 tys. osób w siedmiu lokalizacjach.

Grupa ZF: w Częstochowie zainwestowaliśmy 140 mln euro i chcemy to kontynuować

"Zainwestowaliśmy już ponad 140 mln euro (…) i chcemy jeszcze to kontynuować - mamy nadzieję, że będzie to jeszcze raz tyle, i nie są to dalekosiężne scenariusze, ale coś, co mamy już konkretnie w ręce - będziemy się rozwijać" - zapowiedział dyrektor podczas katowickiej konferencji podsumowującej 5 lat działania Polskiej Strefy Inwestycji.

Dodał, że w latach 2024-26 zakład spodziewa się zwiększenia rocznej wartości sprzedaży do ok. 500 mln euro, wobec 250 mln euro rocznie obecnie. Powodzenie kolejnych produktów może jeszcze zwiększyć sprzedaż - ocenił szef częstochowskiej fabryki.

Zakład Elektroniki ZF w Częstochowie działa od 2018 roku. Obecnie - po drugim etapie rozbudowy - zatrudnia ponad 500 osób. Dostarcza pełen zakres produktów elektronicznych dla motoryzacji, w tym hamulcowych, bezpieczeństwa i optycznych. To m.in. najnowszej generacji kamery, radary, elektroniczne pompy hamulcowe oraz elektroniczne kontrolery poduszek powietrznych, kontrolery hamulców oraz kontrolery domeny ADAS (rozwiązania technologiczne dla mobilności nowej generacji).

Grupa ZF działa w Częstochowie od ponad 30 lat - ma tu trzy zakłady produkcyjne

Niemiecka Grupa ZF specjalizuje się w zaawansowanych technologicznie komponentach dla motoryzacji. W Polsce zatrudnia w sumie ok. 11 tys. osób w siedmiu lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz w Częstochowie, gdzie łącznie we wszystkich zakładach i centrach ZF pracuje prawie 6 tys. osób. Oprócz fabryk, Grupa ma w Polsce cztery centra inżynieryjne, zatrudniające w sumie ponad 1,5 tys. pracowników.

Fundamentem uruchomienia w Częstochowie Zakładu Elektroniki była działalność badawczo-rozwojowa Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF w tym mieście. Inżynierowie zajmują się projektowaniem, testowaniem i sprawdzaniem skuteczności elektronicznych systemów bezpieczeństwa. To zarówno systemy pasywne (np. elektroniczny moduł aktywowania poduszki powietrznej czy czujniki przyśpieszenia i ciśnienia), jak i systemy z obszaru ADAS (detekcja radarowo-wizyjna oraz moduły i komputery sterujące), a także układy kierownicze i hamulcowe (elektryczne wspomaganie kierownicy czy ABS, kontrola trakcji i stabilizacji toru jazdy).

Grupa ZF działa w Częstochowie od ponad 30 lat i należy do największych pracodawców w mieście. Ma tu trzy zakłady produkcyjne - oprócz Zakładu Elektroniki także Zakład Produkcji Pasów Bezpieczeństwa i Zakład Produkcji Poduszek Powietrznych, a ponadto centra inżynieryjne zajmujące się projektowaniem i testowaniem samochodowych systemów bezpieczeństwa.

W Częstochowie działa również Europejskie Centrum Usług Wspólnych ZF prowadzące obsługę procesów finansowo-księgowych europejskich zakładów Grupy, Centrum Informatyczne oraz Globalne Biuro Zakupów.