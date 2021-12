Zakończył się nabór do programu "Laboratoria Przyszłości”, do szkół trafi nowoczesny sprzęt

Od 1 września 2022 r. do samorządowych szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt - w tym drukarki 3D, roboty i sprzęt do nagrań. Umożliwi to rządowy program "Laboratoria Przyszłości". 30 listopada zakończył się nabór wniosków.

"Już wiemy, że od 1 września 2022 r. do prawie 100 proc. samorządowych szkół podstawowych trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne urządzenia wybrane z katalogu ok. 175 pozycji. 30 listopada 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu +Laboratoria Przyszłości+. Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem" - poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska.

Jak dodał, "Laboratoria Przyszłości" to kwota prawie 1 mld zł dofinansowania na sprzęt dla szkół, z czego już 700 mln zł trafiło do samorządów.

Szkoły, które otrzymały środki, mogą kupować wyposażenie. Katalog sprzętu jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria.

Zawiera on wykaz sprzętu i opis wymagań dla sprzętu podstawowego, tj. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i video oraz lutownic z akcesoriami. Szkoły mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe - od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Kiedy liczba uczniów jest niższa niż 235, wówczas wsparcie wyniesie: 30 000 zł - w szkole do 100 uczniów, 60 000 zł - w szkole do 200 uczniów, 70 000 zł - w szkole do 234 uczniów.

W przypadku, gdy liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia na każdego ucznia w szkole wynosi 300 zł. Łącznie z tej inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół.

MEiN poinformowało jednocześnie, że trwają prace nad umożliwieniem dostępu do programu szkołom podstawowym, które nie są jednostkami publicznymi. Kolejną edycję programu resort planuje uruchomić na początku przyszłego roku.

Informacje o programie znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria. Program "Laboratoria Przyszłości" jest realizowany w ramach "Polskiego Ładu".