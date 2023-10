Zakończyły się obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego

Uroczystość zakończenia obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyły się w poniedziałek przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944” w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera.

W związku z kontynuacją przebudowy Kopca Powstania Warszawskiego, usypanego na Czerniakowie z gruzów zniszczonego miasta, uroczystość zakończenia obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyła się przy pomniku "Mokotów Walczący - 1944" w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera.

"Co roku 1 sierpnia zapalamy +Ogień pamięci+, dla tych którzy polegli, dla prawie 200. tysięcy ofiar. Ten ogień nie zgaśnie, będzie żył wiecznie w naszych sercach" - powiedział podczas uroczystości wiceprezydent m.st. Warszawy Tomasz Bratek. "Dziś sztafeta pokoleń zabierze go do Grobu Nieznanego Żołnierza. Będzie on jednak płonął w naszej pamięci z głęboką wdzięcznością dla Was - Powstańcy Warszawscy - i dla waszych kolegów, którzy polegli, przelewając krew za naszą wolność i wolną Polskę" - dodał.

2 października 1944 r., po 63 dniach walk, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Przedstawiciele Armii Krajowej podpisali w Ożarowie akt kapitulacji. Na mocy porozumienia, 5 października 1944 r. do niewoli trafiło ponad 11,5 tys. żołnierzy AK. W czasie walk zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. osób cywilnych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odegrali hejnał Warszawy a następnie złożono wieńce pod pomnikiem m.in.od prezydenta RP Andrzeja Dudy, marszałek sejmu RP Elżbiety Witek, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego Lewica, ambasady Włoch, władz dzielnicy Mokotów i Śródmieście.

Uroczystości zakończono opuszczeniem flagi państwowej, a sztafeta pokoleń wyruszyła ze zniczem z "Ogniem pamięci" do Grobu Nieznanego Żołnierza. Wyłączenie iluminacji pomnika "Mokotów Walczący - 1944".