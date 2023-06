Zakończyły się regionalne etapy Konkursu Explory dla młodych innowatorów

Spośród blisko 300 projektów w Konkursie Explory jury wybrało 35, które wezmą udział w finale. Finaliści - młodzi innowatorzy - będą walczyć o stypendia na rozwój swoich projektów, udział w międzynarodowych konkursach oraz nagrody - przekazała w poniedziałek Fundacja Zaawansowanych Technologii.

Konkurs Explory, organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii, jest skierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, liceów, techników i innych szkół ponadpodstawowych. Swoje projekty naukowe mogą zgłaszać osoby w wieku 13-20 lat. Nad projektami można pracować indywidualnie lub w zespole składającym się z nie więcej niż 3 osób.

Fundację Zaawansowanych Technologii przekazała w poniedziałek, że zakończyły się regionalne etapy Konkursu Explory, otwierającego młodym talentom drzwi do świata nauki, nowych technologii i biznesu. Podano, że spośród 288 projektów prezentowanych we Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Łodzi, wybrano 35 finałowe, które zaprezentują się podczas finału Gdynia Explory Week w październiku.

W internetowym plebiscycie #biletnafinał można zagłosować na jeden wybrany projekt, który dołączy do grona finalistów. To dodatkowa szansa dla projektów, których nie wybrali jurorzy. Od 26 do 30 czerwca 2023, na www.biletnafinal.explory.pl można zagłosować na swojego faworyta.

Finaliści będą walczyć o stypendia na rozwój swoich projektów, udział w międzynarodowych konkursach oraz nagrody ufundowane przez mecenasa Explory - PKN Orlen, a także pozostałych partnerów Programu Explory.

Explory to inicjatywa wyszukująca od kilkunastu lat młode talenty, wspierająca ich rozwój oraz pomagająca im się odnaleźć w świecie nauki i biznesu. Jak podała fundacja, w tym czasie udało się stworzyć społeczność ponad 2 800 młodych innowatorów, którzy zgłosili do Konkursu Explory ponad 1 700 projektów naukowych i wynalazków.