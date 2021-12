Zakopane: Na Krupówkach rozbłysnęła choinka; zainaugurowano zimowy sezon

Na zakopiańskich Krupówkach w piątek wieczorem włodarze Zakopanego i miasta partnerskiego Sopotu uroczyście zapalili lampki na bożonarodzeniowej choince. Tym samym zainaugurowano zimowy sezon turystyczny w Tatrach.

Około 10-metrowy świerk stanął przy oczku wodnym na słynnym deptaku. Uroczystego odpalenia lampek dokonał burmistrz Zakopane Leszek Dorula wraz z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. Włodarze miast symbolicznie dokonali tradycyjnej wymiany desek - kitesurfingowej na snowboardową na znak rozpoczęcia zimowego sezonu turystycznego.

Wcześniej przy Urzędzie Miasta włodarze miast partnerskich dokonał uroczystego otwarcia szopki bożonarodzeniowej z figurami wyrzeźbionymi przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Delegacja harcerzy przekazała władzom miasta Betlejemskie Światło Pokoju.

"Jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj wspólnie z miastem Sopot otwierać bożonarodzeniową szopkę. Oprócz otwarcia sezonu zimowego możemy podejść do naszej współpracy, naszego partnerstwa również od strony duchowej" - mówił burmistrz Zakopanego, który życzył wszystkim zdrowia, po czym dodał: "Niech w sercu każdego człowieka narodzi się Chrystus, narodzi się to, czego sam pragnie, a każdy pragnie szacunku do drugiego człowieka. (…) Chciałbym, żeby nam Polakom udało się stworzyć wspólnotę, żeby podziały, które są, zniknęły. Chciałbym i tego wszystkim życzę, żeby przy pomocy narodzin Chrystusa wstąpiła w nas i jedność" - mówił Dorula.

Prezydent Sopotu przekonywał, że przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w górach ma szczególny i specjalny wymiar "bo oprócz wnętrza duchowego, to jest wymiar piękna tej aury, która tu jest" - mówił Karnowski.