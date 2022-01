Zakopane: Podczas charytatywnych zawodów narciarze przejechali 712 km, jeździł także prezydent

712 kilometrów przejechali narciarze biorący udział w charytatywnym „12h Slalom Maratonie” w Zakopanem. Do rekordu z 2020 r. zabrakło tylko 8 km. W zjazdach brał także udział prezydent Andrzej Duda. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane.

"To jest wyjątkowy rekord mimo, że nie został pobity wynik z 2020 roku, kiedy narciarze przejechali 720 km. Na małym slalomie uzyskano 1200 przejazdów - to niebywała liczba, właściwie dwa razy większe niż w roku ubiegłym. Wszystkim bardzo dziękuję za udział, a w szczególności pomysłodawczyni tego wydarzenia Małgorzacie Tlałce-Długosz" - mówiła podczas zakończenia wydarzenia wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak - Gąsienica.

W charytatywnym narciarskim maratonie co roku biorą udział czołowi polscy narciarze. W wydarzeniu, niemal co roku, uczestniczy także prezydent Andrzej Duda zjeżdżając slalomem z numerem jeden jako kapitan drużyny. Otwierając zawody w niedzielę rano prezydent stwierdził, że to wydarzenie jest "jednym z najważniejszych w jego prezydenckim kalendarzu".

W tym roku najlepszy wynik zjazdu uzyskał Krzysztof Zięba, który przejechał trasę w 51,60 sekund.

Pomysłodawczynią narciarskiego maratonu odbywającego się regularnie od 2015 r. jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka-Długosz. Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu czołowi polscy narciarze wraz z podopiecznymi fundacji bez przerwy pokonywali slalom, by w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Na stoku na Polanie Szymoszkowej równolegle odbywa się także mini slalom, w którym brali udział również amatorzy - dzieci i dorośli.

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. organizacja i promowanie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.