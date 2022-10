Zakopane: Pomoc Ukrainie wciąż potrzebna, trwa zbiórka darów

Władze Zakopanego kolejny raz apelują do mieszkańców o pomoc materialną dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w mieście pod Giewontem.

"Po raz kolejny zwracamy się do mieszkańców z gorącą prośbą o włączenie się w różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy. W akcję niesienia pomocy zaangażowanych jest wiele osób, organizacji, firm i instytucji. Potrzeby jednak wciąż są duże, o czym na co dzień przekonujemy się w Miejskim Punkcie Pomocy. Każdy gest pomocy, dzięki któremu będziemy mogli nadal kontynuować jego działalność i systematycznie wspierać potrzebujących, jest bardzo ważny" - informuje rzeczniczka zakopiańskiego magistratu Anna Karpiel-Semberecka.

Wśród najbardziej potrzebnych rzeczy są: proszki do prania, pasty i szczoteczki do zębów, szampony do włosów i środki myjące, płatki śniadaniowe, kasza gryczana, makarony, kawa, herbata, przecier pomidorowy, sosy do makaronów, olej, mleko, konserwy mięsne i rybne, pasztety, dżemy, konfitury, słodycze dla dzieci, mąka, cukier, artykuły dla niemowląt i dzieci, odzież - nowa lub w bardzo dobrym stanie.

Osoby chcące włączyć się w pomoc mogą dostarczać dary do wyznaczonych punktów zbiórki w Urzędzie Miasta Zakopanego przy ul. Kościuszki 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00 i w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ul. Kasprusie 35a od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 i w sobotę w godz. 10.00-15.00.

Punkt zbiórki darów dla Ukrainy w Zakopanem działa od pierwszych dni wojny. Z miasta pod Giewontem udało się wysłać do partnerskiego miasta Stryj ponad 10 ton darów, a dzięki zebranym darom udzielane jest bezpośrednie wsparcie rzeczowe uchodźcom na miejscu. Transport pomocy rzeczowej dla Ukraińców przebywających pod Tatrami przesłało także niemieckie partnerskie miasto Siegen z Nadrenii Północnej-Westfalii.