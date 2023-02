Zakopane: Przedszkolom niepublicznym brakuje pieniędzy na funkcjonowanie

Przedszkola niepubliczne w Zakopanem w styczniu otrzymały mniejszą dotację z Urzędu Miasta i borykają się z problemami finansowymi. Przedszkola doraźnie organizują zbiórki w celu ratowania przedszkoli, ale w dłuższej perspektywie to nie wystarczy. Władze miasta zapewniają, że kwota dotacji może zostać zwiększona w ciągu roku chociaż przyznają, że pieniędzy w budżecie brakuje.

W Zakopanem funkcjonuje sześć przedszkoli niepublicznych, z których cztery prowadzą siostry zakonne. Do placówek niepublicznych uczęszcza blisko 570 maluchów, co stanowi większość przedszkolaków z miasta pod Giewontem. W przedszkolach niepublicznych dofinansowanie z Urzędu Miasta wynosi 75 proc. kosztów, a resztę dopłacają rodzice. Urząd Miasta prowadzi natomiast trzy przedszkola publiczne, w których finansowane jest 100 proc. kosztów pobytu dzieci, a rodzice płacą tylko za posiłki.

W stosunku do grudnia ubiegłego roku kwota dotacji na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym została zmniejszona o 16 proc., a koszty funkcjonowania placówek wzrosły z uwagi choćby na wzrost płacy minimalnej dla nauczycieli. W styczniu kwota dotacji na jedno dziecko, jaka wpłynęła do przedszkoli niepublicznych to 723,39 zł. W grudniu ubiegłego roku była to natomiast kwota 864,18 zł. Spowodowało to zachwianie płynności finansowej placówek i postanowiło pod znakiem zapytania ich dalszą działalność. Niektóre placówki zdecydowały o wstrzymaniu części wypłat swoich pracowników.

Zgodnie z ustawą o systemie oświatowym prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym i obowiązkiem samorządu. Wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak - Gąsienica wyjaśniła w rozmowie z PAP, że dotacja dla przedszkoli jest kwotą ruchomą i w każdym roku jest inna.

"Aby uspokoić dyrekcję przedszkoli niepublicznych mogę zapewnić, że jeżeli zaplanowana kwota na przedszkola nie wystarczy, to chociaż brakuje pieniędzy w budżecie, zwiększymy dotację. Jeżeli uda się zwiększyć rezerwę oświatową, to kwota dotacji na dziecko w przedszkolu niepublicznym będzie wyrównana od 1 stycznia" - zapewniła wiceburmistrz Zakopanego.

Agnieszka Nowak - Gąsienia wyjaśniła, że trudno jest w styczniu przewidzieć, ile dzieci będzie uczęszczało do przedszkoli w ciągu roku.

"Nie wiemy, czy rodziny będą migrowały, czy będą dzieci ukraińskie. Nigdy też nie było tak, że kwota dotacji ze stycznia była równa dotacji grudniowej, ponieważ w trakcie roku dotacje były zwiększane" - powiedziała PAP wiceburmistrz Zakopanego.

W tym roku planowane wydatki dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Urząd Miasta to 5 mln 628 zł, co stanowi 100 proc. pobytu dzieci w tych placówkach. Ponieważ do przedszkoli niepublicznych uczęszcza więcej dzieci, kwota przeznaczona na te placówki zaplanowana na bieżący rok to 6 mln 700 zł, co ma pokryć 75 proc. kosztów pobytu dzieci.