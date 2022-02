Zakopane: Rozpoczęła się zbiórka darów dla ukraińskiego Stryja

W Zakopanem rozpoczęła się zbiórka darów dla miasta partnerskiego, ukraińskiego Stryja. W akcję włączyła się też sąsiednia gmina Kościelisko. Od godz. 10 magazyn wypełnia się potrzebną żywnością długoterminową, środkami higienicznymi, kocami.

W zakopiańskiej zbiórce darów biorą udział mieszkający pod Giewontem Ukraińcy: Vladyslav Kotsiuba z Chmielnickiego i Aleksy Kochan pochodzący ze Lwowa. Mówią oni, że trudno powstrzymać emocje.

"Mieszkańcy Zakopanego są wrażliwi na to, co się dzieje w Ukrainie. Jesteśmy mile zaskoczeni. Magazyn wypełnia się od godziny 10. Ludzie są chętni do pomocy. Co chwilę ktoś przyjeżdża z paczkami" - powiedział PAP mieszkający i pracujący od czterech lat w Zakopanem Vladyslav Kotsiuba.

Rodzina Aleksego Kochana jest w Kijowie, Umaniu i Talnem. Przesyła mu relacje z wydarzeń.

"Co chwilę dostaję straszne zdjęcia i nagrania z działań wojennych. Potrzebujemy wiary i siły. Emocjonalnie jest nam bardzo ciężko, ale wszyscy są mocno zdeterminowani" - mówił Kochan.

Stryj w obwodzie lwowskim to miasto partnerskie Zakopanego. Mieszka tam niespełna 60 tys. osób. Ze Stryja pochodził związany z Zakopanem pisarz Kornel Makuszyński.

W zakopiańskiej zbiórce potrzebna jest żywność długoterminowa: kasze, konserwy, makarony, ryż, zupy błyskawiczne, cukier, olej, kawa, herbata, żywność liofilizowana, płatki śniadaniowe a także śpiwory, koce, materace, rozkładane łóżka,materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, jednorazowe naczynia i sztućce, ręczniki papierowe.

Miasto Zakopane ma zorganizować transport darów do granicy, a dalej ładunek przejmie strona ukraińska.