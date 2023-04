Zakopane: Wicepremier Gliński otworzył Muzeum Kornela Makuszyńskiego

Nowoczesne ekspozycje w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, które zostało w środę otwarte po generalnym remoncie, są dostosowane do wieku zwiedzających, co ważne zwłaszcza w takim oddziale, które jest poświęcone autorowi bajek dla dzieci – podkreślił wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński.

"Wrażenia są bardzo pozytywne. Remonty przynoszą efekty nadspodziewane, bo naprawdę te ekspozycje są i nowoczesne i dostosowane do zwiedzających, zwłaszcza w takim oddziale, które jest poświęcone Kornelowi Makuszyńskiemu. Ekspozycje są przystosowane do zróżnicowanego widza, bo jest coś i dla dorosłego miłośnika literatury, czy etosu inteligenckiego II Rzeczpospolitej, ale także dla dzieci, bo Makuszyński jednak najszerzej jest kojarzony z literaturą dziecięcą i młodzieżową" - mówił podczas otwarcia gruntownie wyremontowanej filii Muzeum Tatrzańskiego.

Wicepremier podkreślił, że Muzeum Tatrzańskie obecnie "symbolem rozwoju instytucji muzealnych w całym kraju".

"Dużo się zmienia i to jest oczekiwana oferta, bo frekwencja popandemiczna w muzeach w Polsce już przekroczyła skalę frekwencji z przed pandemii. W 2019 roku polskie muzea odwiedziło ponad 40 mln osób, a w tej chwili mamy już większą frekwencję roczną" - dodał.

Pytany o swoją ulubioną pozycję wśród dzieł Makuszyńskiego, wicepremier odpowiedział, że są wśród nich zarówno "Koziołek Matołek" oraz "Szatan z siódmej klasy".

"Nietrudno się nie identyfikować z +Szatanem z siódmej klasy+ bo tam jest i wyzwanie, i opowieść o młodym człowieku, który wkracza w dorosłość i etos rycerski, który teraz czasami jest kwestionowany, a został w piękny sposób pokazany przez Makuszyńskiego. Z kolei +Koziołek Matołek+ to świat sam w sobie wymyślony. Czytają go, odkrywają i lubią kolejne pokolenia" - mówił Gliński.

Minister kultury zaznaczył, że gruntownie wyremontowana placówka, to muzeum dla widza w każdym wieku.

"Znajdziemy tu to, co jest kojarzone z literaturą dziecięcą i dziecięcym doświadczeniem, a to na pewno dzieciaki przyciągnie, z drugiej strony mamy tu przedstawiony kawał polskiej kultury 20-lecia międzywojennego i czasów powojennych. Nawet w tych latach stalinowskich można było wtedy budować enklawy intelektualne i chronić się przed tym straszliwym czasem. Zresztą przez cały okres PRL-u potrafiliśmy budować mechanizmy przystosowawcze i budować takie enklawy izolacji od systemu, a Zakopane było przez swoje specyficzne położenie, swój etos i historię, miejscem szczególnym, gdzie wiele osób chroniło być może nawet najcenniejsze treści polskiej kultury i tak chyba przebiegały te ostatnie lata życia Kornela Makuszyńskiego pod Giewontem" - zakończył Gliński.

Remont willi Opolanka, w której mieszkał Kornel Makuszyński, kosztował 4,5 mln zł. Projekt był dofinansowany z funduszy unijnych. W wnętrzach można zobaczyć m.in. oryginalne meble autora "Koziołka Matołka" czy jego maskę pośmiertną oraz kolekcję dzieł sztuki gromadzoną przez Makuszyńskiego. Wiele cennych przedmiotów oraz duża biblioteka Makuszyńskich zostały zniszczone w czasie II wojny w Warszawie.

Muzeum, w zakopiańskim domu Makuszyńskiego, powstało w 1966 r. ze zbiorów ofiarowanych społeczeństwu przez Janinę Gluzińską-Makuszyńską - wdowę po pisarzu.

Kornel Makuszyński urodził się w 1884 r. w Stryju. Przyjeżdżał regularnie do Zakopanego już od 1906 roku, a w międzywojniu spędzał pod Giewontem kilka miesięcy w roku. Po II wojnie światowej, kiedy jego warszawskie mieszanie zostało zrujnowane, na stałe zamieszkał w Zakopanem. Przez władze komunistyczne został skazany na zapomnienie. Przestano wydawać jego dzieła. Poeta zmarł w Zakopanem w 1953 roku.