Zakopane wyda 3 mln zł na odśnieżanie dróg

Około 3 mln zł wyda Miasto Zakopane na zimowe utrzymanie dróg – dowiedziała się PAP. Już zakontraktowano 1200 ton soli do posypywania jezdni. Dotychczasowe opady były tak obfite, że zgromadzony miejscami na poboczach i przystankach śnieg, jest wywożony ciężarówkami.

Jak powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, w tym roku służby miejskie w Zakopanem będą miały większy zakres do odśnieżania, bo miasto przejęło od starostwa tatrzańskiego utrzymanie kilkukilometrowego odcinka drogi Oswalda Balcera prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka - będzie to dodatkowy koszt ok. 200 tys. zł. Do służb miejskich będzie też należało odśnieżanie parkingów - wcześniej śnieg z miejsc postojowych usuwali ajenci, teraz na wszystkich parkingach pojawiły się parkomaty, a obowiązek odśnieżania spadł na służby miejskie.

Mając na uwadze trudności ze zdobyciem surowca oraz rosnące ceny, Zakopane już w czerwcu zakontraktowało zakup 1200 ton soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Za jedną tonę soli Zakopane zapłaci 615 zł brutto. W ubiegłym roku cena tony soli drogowej wynosiła 476 zł brutto.