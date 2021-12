Zalewska (PiS) o możliwej dymisji Mejzy: Oczekiwałabym, że premier wyda określone dyspozycje

Oczekiwałabym, żeby premier Mateusz Morawiecki spełnił swoją obietnice, tzn. po szybkim sprawdzeniu wydał określone dyspozycje ws. wiceministra sportu Łukasza Mejzy - mówiła europosłanka PiS Anna Zalewska. Dopytywana, przyznała, że chodzi o dymisje Mejzy w związku z publikacjami na jego temat.

Zalewska, która w niedzielę była gościem TVN24, była pytana o sprawę wiceministra sportu. "Oczekiwałabym, żeby pan premier Mateusz Morawiecki spełnił swoją obietnice, tzn. po szybkim sprawdzeniu wydał określone dyspozycje" - powiedziała.

Dopytywana, czy oczekiwałaby, że Mejza zostanie odwołany, Zalewska powiedziała: "Mówiąc wprost - tak". "Zbyt dużo jest złych rzeczy wokół pana ministra Mejzy, których w żaden sposób nie można wytłumaczyć" - dodała.

"Przyjmuję, że pan premier, który powołuje i odwołuje wiceministrów, w najbliższym tygodniu, w najbliższych kilku dniach podejmie decyzje" - podkreśliła europosłanka PiS.

Wirtualna Polska napisała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak - tak w Polsce, jak i na całym świecie - uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według wp.pl, interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani.

W związku z publikacją Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych, oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek czy podjął decyzje ws. ewentualnej dymisji Mejzy odpowiedział, że analizowane są wszystkie informacje dotyczące wiceministra. "One muszą zostać zweryfikowane, w szczególności wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Tutaj proszę o cierpliwość, bo po tym, kiedy one zostaną przeanalizowane przez stosowne służby, dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje" - zaznaczył premier.