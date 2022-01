Żałoba w Andrychowie po śmierci taterników

Po śmierci trzech turystów, którzy w weekend zginęli po słowackiej stronie Tatr, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak ogłosił dwudniową żałobę. Wszystkie ofiary mieszkały w tej gminie. Samorządowiec powiedział, że żałoba obowiązywała będzie w czwartek i piątek.

"To ogromna tragedia. 13 i 14 stycznia będą w gminie Andrychów dniami żałoby. Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu lub będą na nich umieszczone czarne wstęgi. Nie odbędą się niektóre imprezy i uroczystości, by te dni stały się czasem zadumy" - powiedział Tomasz Żak.

Polacy wyszli w piątek rano na wyprawę, której celem był Gerlach, najwyższy szczyt Tatr. Ostatni kontakt telefoniczny został z nimi nawiązany pomiędzy godz. 10 a 11. Próba ponownego połączenia się z nimi w piątek wieczorem zakończyła się już fiaskiem.

Słowaccy ratownicy górscy, a także toprowcy z Zakopanego w sobotę i niedzielę prowadzili intensywne poszukiwania. Użyto m.in. śmigłowca, drona i lokalizatorów telefonów komórkowych. W niedzielę po południu Słowacy odnaleźli w rejonie Małego Gerlacha ciała trzech taterników.