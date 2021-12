Założyciel GTCh: spada liczba osób bezdomnych; rośnie osób starszych, ubogich

W miastach woj śląskiego coraz mniej jest osób bezdomnych, a rośnie liczba osób starszych, żyjących w samotności i ubóstwie - powiedział PAP w piątek, w wigilię Bożego Narodzenia, założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego Dietmar Brehmer.

Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne wydaje posiłki potrzebującym od ponad trzech dekad. Zapewnia też świąteczne posiłki - nie tylko w Wigilię Bożego Narodzenia czy w Niedzielę Wielkanocną - ale we wszystkie dni świąt i poza nimi.

Przed drzwiami GTCh w pobliżu placu Sejmu Śląskiego w centrum Katowic kolejka w porach wydawania posiłków ustawia się codziennie. Zdecydowana większość osób jest starsza. Według Brehmera liczba osób bezdomnych w miastach Górnego Śląska i Zagłębia, jest w ostatnich latach coraz mniejsza. "Natomiast coraz więcej jest ludzi żyjących w ubóstwie" - wskazał.

"To ludzie starsi, samotnie mieszkający, przede wszystkim emeryci, albo ci, którzy w wieku emerytalnym nie mają prawa do emerytury. Proszę zauważyć, że te wszystkie pozytywne działania rządu w zasadzie nie skupiają się na tych najbardziej biednych. Jest w Polsce grupa, powiedzmy 400 tys. osób, które otrzymują tylko tzw. zasiłek stały - to 645 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2022 r. maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 719 zł - PAP)" - zaznaczył Brehmer.

"Rośnie grupa naszych podopiecznych, żyjących w skrajnej nędzy. W samych Katowicach - według naszych badań - a podobnie będzie w okolicznych miastach, jest 7-8 proc. mieszkańców, którzy żyją miesięcznie za najwyżej 1250 zł. To nie są bezdomni; ale oni muszą opłacać czynsz, wodę, prąd - i jeszcze żyć" - zaakcentował.

"Z naszych badań wynika, że niecałe 2 proc. mieszkańców ma wyłączony prąd; część z nich ma liczniki przedpłatowe, do których czasem wrzucają, co tam mają - po 2 zł, 5 zł. Ta grupa ludzi wykluczonych jest bardzo duża. To widać na ulicy - to są przede wszystkim ludzie starsi, po sześćdziesiątce. Często ich widać z pieskami" - wskazał Brehmer.

"Chcemy zwracać uwagę na tę grupę ludzi, żyjących w skrajnym ubóstwie. My codziennie wydajemy minimum 400 porcji posiłków, niekiedy ta liczba dochodzi do 600" - zaznaczył.

Przypomniał, że w tym roku Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne przygotowuje Wigilię i Święta Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych, żyjących w skrajnej biedzie, wykluczonych społecznie, bez wsparcia rodziny i przyjaciół, po raz 32.

GTCh w tym roku, w całym okresie świątecznym, tj. od 24 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r., zapewni ok. 7,5 tys. świątecznych dań, które będą mogły być spożywane przy szeroko rozstawionych, jednoosobowych stolikach w Centrum Socjalnym GTCh przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach, a także na chodniku przed wejściem do tego miejsca.

"Ostatnio zauważyliśmy, że niektórzy bezdomni stali z posiłkami gdzieś na ulicy czy przy śmietnikach, chcieli szybciutko zjeść, byli głodni. Więc rozstawimy stoliki na chodnikach" - wskazał Brehmer. Spowodowane to jest zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, ale szczególnie faktem, że - jak wynika z wiedzy społeczników GTCh - wiele z osób bezdomnych i starszych nie jest zaszczepiona.

"Trudno im powiedzieć: zaszczep się, bo oni często nie wiedzą, z czym to się wiąże - nie czytają, nie słuchają radia, nie oglądają telewizji. Mówią, że np. boją się igły. Musimy więc działać bardzo ostrożnie, pracujemy w maskach, zachowujemy odstępy, ale musimy to robić, bo gdybyśmy tego nie robili, ci ludzie naprawdę byliby głodni, bo o ile poza świętami ci ludzie są w stanie sobie coś znaleźć, zapewnić do jedzenia - w święta staje się to niemożliwe" - wyjaśnił Brehmer.

Zaznaczył, że osoby, które nie będą jadły ciepłych świątecznych posiłków na miejscu, zabiorą je ze sobą, do swoich rodzin i bliskich. Będą to np. ryby, bigos, zupy, a także kompoty i ciasta. Świąteczne posiłki wydawane będą codziennie bez przerwy przez osiem godzin - od godziny 13. do 21.

Brehmer zaznaczył, że zespół GTCh znalazł się przed tegorocznym Bożym Narodzeniem w trudnej sytuacji - u trzech osób wykryto koronawirusa. "Musieliśmy tych ludzi odesłać na kwarantannę, a pozostałych zbadać: jeszcze dzisiaj trwają badania" - powiedział.

GTCh zwraca się do społeczeństwa regionu o wsparcie działań i wysiłków tej organizacji w postaci darów żywnościowych. "Trzeba wytrwać, trzeba mieć siły na wytrwanie. Jeżeli jest coś, czego nie jesteśmy w stanie posunąć do przodu, powinniśmy robić to, co robimy dobrze, co jest możliwe" - podkreślił założyciel Towarzystwa.

GTCh istnieje od 1989 r. Było pierwszą pozapaństwową i pozakościelną organizacją tego typu na Śląsku i jedną z pierwszych w Polsce. Przyjęło nazwę "Górnośląskie", nawiązując do śląskich tradycji dobroczynności. Zatrudnia kilkoro pracowników, pomagają im wolontariusze - głównie bezdomni, podopieczni GTCh.

Towarzystwo pomaga osobom wykluczonym społecznie w różny sposób. Oprócz codziennych posiłków zaopatruje w artykuły spożywcze i odzież, udziela noclegów, pomaga w poszukiwaniu pracy i w innych sprawach socjalnych. Zapewnia też rodzaj wspólnoty życzliwości - miejsca, gdzie można zostać ciepło, dobrze, indywidualnie potraktowanym.

Działalność GTCh to nie jedyna w regionie społeczna inicjatywa świąteczna. Wigilijny posiłek dla osób samotnych, przygotowywany od 21 lat przez Mikołaja Rykowskiego z fundacji Wolne Miejsce, po raz drugi odbył się w piątek w formule zdalnej - wolontariusze rozwozili posiłki z prezentami bezpośrednio do domów. Przedsięwzięcie wspierają firmy, organizacje i miasta zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.