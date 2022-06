"Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc" – akcja wsparcia działań pomocowych na rzecz Ukrainy

Polska Akcja Humanitarna zachęca nauczycieli, uczniów i ich rodziców, by dołączyli do akcji "Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc" i na zakończenie roku szkolnego zorganizowali zbiórkę pieniędzy na wsparcie pomocy humanitarnej na Ukrainie oraz na pomoc osobom z Ukrainy przebywającym w Polsce.

Rok szkolny 2021/2022 kończy się 24 czerwca.

"Koniec roku szkolnego to przede wszystkim święto wszystkich nauczycieli i nauczycielek. Warto w tym dniu podziękować za ich poświęcenie i trud wychowawczy. Zapraszamy do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Zapraszamy do akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. To świetna lekcja pomagania w praktyce!" - zachęca Polska Akcja Humanitarna na swojej stronie internetowej.

"Idea jest prosta - zamiast przyjmować kwiaty lub czekoladki od uczniów i uczennic, zachęć ich do tego, aby zaangażowali/ły się w działania pomocowe PAH na rzecz Ukrainy" - apeluje organizacja do nauczycieli.

"Trwający od 2014 roku konflikt zbrojny i jego eskalacja, która ma miejsce obecnie, prowadzi do masowego przemieszczania się ludzi oraz sprawia, że problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, takich jak woda, jedzenie lub schronienie są dla nich coraz bardziej dotkliwe" - czytamy.

PAH przypomina, że na bieżąco informuje o prowadzonych działaniach pomocowych na swojej stronie internetowej. "Są one dostosowywane do dynamicznie zmieniających się potrzeb" - zaznacza.

"Pokaż młodym ludziom, że można solidarnie pomagać innym i wspólnie nauczcie się czym jest pomoc humanitarna. Razem zorganizujcie zbiórkę pieniężną, a zebraną kwotę przekażcie na działania PAH w Ukrainie" - zachęca Polska Akcja Humanitarna. Wskazuje, że można też zorganizować zbiórkę online lub kiermasz.

PAH do akcji zaprasza przedszkola i szkoły wszystkich typów z całej Polski, ale także biblioteki lub domy kultury. Zaznacza, że akcja jest dobrowolna i nie musi w niej brać udziału cała szkoła czy placówka, można zgłosić tylko swoją klasę/grupę. Akcja jest dobrowolna.

"Jeżeli jesteś rodzicem lub uczniem/uczennicą pamiętaj, aby uzyskać zgodę nauczyciela/ki" - wskazuje.

Szkoły, które zarejestrują się przez formularz zamieszczony na stronie akcji https://www.bit.ly/ZKNPU2022 otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne pomocne w organizacji akcji. Wszystkie osoby, które prześlą nam raport z akcji, otrzymają dyplomy z podziękowaniami.

Pomysłodawcą akcji jest Krzysztof Ponikowski, który w 2015 r., będąc nauczycielem i dyrektorem jednego ze szczecińskich gimnazjów, zaapelował do innych nauczycieli i nauczycielek, aby nie przyjmowali kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zamiast tego zachęcali uczniów do działania i niesienia pomocy. Na jego apel odpowiedziało wówczas ponad 200 szkół z całej Polski - udało się uzbierać 200 tys. zł i odbudować szkołę w Pancha Kanya w dystrykcie Dhadhing w Nepalu, zniszczoną w wyniku trzęsienia ziemi.

Akcja, nazwana od jej idei "Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc", wpisała się na stałe w działalność Polskiej Akcji Humanitarnej, z którą współpracę nawiązał wówczas Ponikowski.

W kolejnych latach przeprowadzono zbiórki na pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii i na pomoc mieszkańcom Sudanu i Somalii, cierpiącym z powodu głodu i braku dostępu do wody pitnej.

W ubiegłoroczną edycję akcji zorganizowaną na zakończenie roku 2020/21 zaangażowało się prawie 8 tys. uczniów i uczennic z całego kraju, a do udziału zgłosiło się 244 nauczycieli i nauczycielek. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 51 tys. zł. na działania pomocowe PAH w Somalii.