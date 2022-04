Zamiast oddziałów covidowych i szpitali tymczasowych - zakwaterowanie dla uchodźców, centra rehabilitacji, ośrodki onkologiczne

W związku z likwidacją oddziałów covidowych i szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19, część placówek wróci do działalności sprzed pandemii, niektóre planują przygotowanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Powstaną też m.in. nowe centra rehabilitacji, ośrodki onkologiczne i pulmonologiczne.

Decyzją ministra zdrowia 31 marca likwidacji ulegają oddziały covidowe w Polsce i szpitale tymczasowe.

W Poznaniu szpital tymczasowy zorganizowano na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W związku z jego likwidacją Grupa MTP poinformowała, że dwa z czterech pawilonów, w których działał szpital, nadal będą wykorzystywane do pomagania potrzebującym - stworzono tam miejsca dla uchodźców z Ukrainy.

"Schronienie może tam znaleźć ponad 700 osób. Gdy zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi w ciągu kilku - kilkunastu dni przekształcić pozostałe dwa poszpitalne pawilony w punkt noclegowy" - podała Grupa MTP.

W woj. śląskim działały dwa szpitale tymczasowe - w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i w obiekcie stworzonym na ten cel w hali przy lotnisku Pyrzowice. Szpital tymczasowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach rozpoczął działalność 29 marca ub.r., a zakończył - w połowie marca tego roku. Sprzęt trafił do jego macierzystej placówki - Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po niezbędnych przygotowaniach - m.in. dezynfekcji placówki i jej "udomowieniu", czyli przygotowaniu jadalni czy kącika zabaw dla dzieci, obiekt służy jako miejsce zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. W środę przebywało ich tam 18.

Działalność kończy także szpital tymczasowy przy ul. Rakietowej we Wrocławiu. Wrocławski szpital został zbudowany od podstaw, a po zakończeniu działalności leczniczej budynek przy ul. Rakietowej jest brany pod uwagę jako potencjalne miejsce zakwaterowania dla uchodźców.

"Obecnie jednak, z uwagi na sprawne działania służb wojewody w zakresie relokacji uchodźców na całym Dolnym Śląsku, traktowany jest jako rezerwa na przyszłość" - podało biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Małopolsce funkcjonowały trzy szpitale tymczasowe. Dwa spośród nich - w hali Expo w Krakowie i na terenie wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w Krynicy-Zdroju - zakończyły działalność z końcem wiosny 2021 r.

W Krakowie szpital na terenie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w czasie pandemii hospitalizował 1751 osób. W ostatnich dniach leczy się tam kilku pacjentów covidowych, zostaną oni przewiezieni do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego w Prokocimiu. Zaś w miejscu szpitala tymczasowego w CUMRiK-u powstanie ośrodek onkologiczny, ale część zabiegowa będzie dalej przy ul. Jakubowskiego w Prokocimiu.

Szpital tymczasowy w Rzeszowie, który mieścił się w nowo wybudowanym skrzydle szpitala MSWiA, od piątku znów będzie częścią tej placówki. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk, szpital zostanie też "przywrócony do stanu odpowiadającego jego pierwotnej funkcji", poprzez m.in.: usunięcie usterek, dezynfekcję, wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych. Sprzęt, który był wykorzystywany w placówce będzie służył teraz w szpitalu MSWiA.

Po likwidacji Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze, odświeżeniu i adaptacji pomieszczeń budynku, na przełomie lata i jesieni tego roku ma rozpocząć działalność Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Większość zakupów sprzętu na potrzeby pediatrii jest zrealizowana i zmagazynowana. Było to możliwe dzięki 35 mln zł, które samorząd województwa lubuskiego przeznaczył na wyposażenie CZMiD.

W miejscu szpitala tymczasowego w Szczecinie rozszerzona zostanie działalność kliniki nefrologii i chorób wewnętrznych. Na dwóch ostatnich piętrach będzie nowoczesne centrum diagnostyki z bankiem krwi.

W woj. kujawsko-pomorskim szpital tymczasowy funkcjonował w Ciechocinku, zorganizowany na bazie 22. Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. Specjalnie zgromadzone tam urządzenia i sprzęty wzbogacą wyposażenie szpitala wojskowego.

W Białymstoku działały dwa szpitale tymczasowe, oba prowadził Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Szpital nr 1 powstał w kompleksie klinik zakaźnych USK przy ul. Żurawiej ta inwestycja będzie służyć dalej pacjentom USK w leczeniu chorób zakaźnych, także pulmonologicznych.

W radomskim szpitalu tymczasowym ma powstać Centrum Rehabilitacji. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz powiedziała PAP, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sprzęt zakupiony specjalnie na potrzeby szpitala tymczasowego powinien zostać w szpitalu patronackim, czyli Radomskiem Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana. Pacjenci z koronawirusem będą teraz przyjmowani na oddział zakaźny tego szpitala, a chorzy, u których występują schorzenia towarzyszące, trafią na wydzielone odcinki w innych oddziałach tej lecznicy.

Jedyny w regionie łódzkim szpital tymczasowy powstał w hali Expo w Łodzi. Jak przekazał urząd wojewódzki, sprzęt medyczny wykorzystywany na potrzeby placówki jest własnością Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). "Zostanie on przekazany do szpitali najbardziej zaangażowanych w walkę z COVID-19 w województwie łódzkim" - poinformowano.

W województwie opolskim szpital tymczasowych urządzono w wynajmowanych od miasta Opole pomieszczeń Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Według informacji wojewody opolskiego, zakupiony na potrzeby szpitala tymczasowego sprzęt zostanie przekazany placówkom ochrony zdrowia w województwie opolskim.

Również sprzęt, którym dysponował szpital tymczasowy w Gdańsku, zostanie przekazany do innych pomorskich szpitali, głównie do szpitala Copernicus. W nadzwyczajnych sytuacjach - czyli na ewentualne ponownie uruchomienie szpitala - ma być gotowy do natychmiastowego działania.

W woj. warmińsko-mazurskim były dwa szpitale tymczasowe, które od grudnia 2020 r. funkcjonowały w części budynków szpitali powiatowych w Szczytnie i Nidzicy. Teraz pomieszczenia po szpitalach tymczasowych będą pełniły swoje pierwotne funkcje.

Dyrektor szpitala w Szczytnie Beata Kostrzewa powiedziała PAP, że w jej placówce leczono łącznie ponad 1,5 tys. pacjentów covidowych, obecnie przebywa tam 31 takich osób. Odtąd będą one leczone na oddziale internistycznym. Placówka poprosiła wojewodę o zgodę na pozostawienie części sprzętu z wyposażenia szpitala tymczasowego, np. pomp infuzyjnych, a respiratory zwróci RARS.

Szpital Tymczasowy w Lublinie opuści budynek Targów Lublin w ciągu dwóch tygodni. Wart w chwili zakupu ok. 20 mln zł sprzęt użyczony placówce przez RARS (m.in. respiratory) i zakupiony przez Lubelski Urząd Wojewódzki (m.in. komputery i sprzęt towarzyszący) może trafić do szpitali w województwie lubelskim. Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że wystąpił do RARS o zgodę na przekazanie sprzętu podmiotom leczniczym w województwie lubelskim jako darowiznę. Wyposażenie zakupione przez wojewodę zostanie podzielone między Urząd Wojewódzki i szpitale.

Finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku. NFZ wyjaśnia, że nie oznacza to zakończenia finansowania świadczeń covidowych. Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal będą pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku. Natomiast leczenie pacjentów z COVID-19 po tej dacie będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ.