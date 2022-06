Zamość: Magdalena Zawadzka i Andrzej Mastalerz nagrodzeni podczas XXI Festiwalu „Dwa Teatry”

Aktorka teatralna i filmowa Magdalena Zawadzka oraz aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i reżyser Andrzej Mastalerz zostali nagrodzeni podczas XXI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry", który w piątek rozpoczął się w Zamościu.

Podczas gali otwarcia festiwalu w piątek wieczorem redaktor naczelna TVP Kultura Kalina Cyz i przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wręczyli Magdalenie Zawadzkiej Wielką Nagrodę Festiwalu "Dwa Teatry - Zamość 2022" przyznawaną za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia.

Cyz przypomniała, że nagrodzona debiutowała w filmie "Spotkanie w bajce", jako nastolatka w 1962 r., następnie występowała m.in. w "Rozwodów nie będzie", "Pieczone gołąbki", "Mocne uderzenie", "Sublokatorze" i w "Panu Wołodyjowskim". W Teatrze TV występowała od 1967 r. m.in. w spektaklach "Makbet", "Poskromienie złośnicy", "Hamlet", "Wszystko dobre co się dobrze kończy", "Igraszki z diabłem", "Obrona Ksantypy", "Na dnie", "Dwa teatry", "Skiz". Wystąpiła także w licznych słuchowiskach Polskiego Radia.

Odbierając nagrodę aktorka podziękowała za docenienie wieloletniej pracy. "Dzięki tej nagrodzie mam szansę znaleźć się w gronie wybitnych twórców, luminarzy polskiej kultury" - powiedziała.

Zastrzegła, że ostatnie 55 lat "przeleciało jak z bicza strzelił". "Ale przez te 55 lat miałam okazję zetknąć się, zarówno w Teatrze PR, jak i w Teatrze TV ze wspaniałymi i wybitnymi twórcami" - podkreśliła. "Przy nich się rozwijałam, uczyłam i zostaną na zawsze w mojej pamięci" - dodała.

Przypomniała, że aktorom występującym na scenie Teatru TV towarzyszyły nieprawdopodobne nerwy, mobilizacja i ogromna odpowiedzialność. "Mieliśmy świadomość, że pustoszały w poniedziałkowy teatr ulice w Warszawie i być może w innych miastach i miasteczkach, bo Teatr TV przyciągał widzów, tak jak największe imprezy sportowe" - powiedziała.

Najważniejsze jest to - oceniła Zawadzka - że przez te wszystkie lata uczestniczyła w rozpowszechnianiu kultury. "Kultura jest dla mnie najważniejsza. Jest według mnie antidotum na zło tego świata" - podkreśliła dziękując za nagrodę.

Następnie Cyz oraz dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła wręczyli nagrodę Andrzejowi Mastalerzowi.

Laureat zagrał około 600 ról teatralnych i filmowych oraz ponad 50 ról w Teatrze TV. Pierwszą znaczącą rolę nagrodzony zagrał w "Nad rzeką, której nie ma" w 1991 r. Grał także w filmach Agnieszki Holland "Europa, Europa" i "W ciemności" i Władysława Pasikowskiego, - "Kroll" i "Pokłosie". Wystąpił w wielu spektaklach Teatru TV m.in. w "Ciemno", "Piękno", "Bigda idzie!". Wyreżyserował spektakl "Komedianci, czyli Konrad nie żyje" Bronisława Wildsteina, którego przedpremierowy pokaz odbędzie się podczas festiwalu "Dwa Teatry" w Zamościu.

Mastalerz powiedział, że nagroda to dla niego olbrzymi zaszczyt. Przypomniał, że za rolę w pierwszym spektaklu dostał w szkole naganę, bo zrezygnował dla niej z wyjazdu na obóz narciarski. "Nie mam pretensji do władz uczelni, bo postąpiły słusznie. Ja złamałem zasady, a przestroga władz uczelni była właściwie w trosce o mnie. No bo cóż takie nieopierzone chłopie, ledwo co liznęło zawodu, cóż on w tej przestrzeni Teatru TV będzie robił" - powiedział.

Teatry TV i PR - wyjaśnił aktor - istniały w jego przestrzeni od zawsze, a wieczory z teatrem miały w sobie coś rytualnego. "Pewnie już wtedy uczyłem się tego trudnego zawodu. A było od kogo" - zastrzegł.

Stwierdził, że nie chciał być gwiazdą, tylko dobrym aktorem. "Chcę być wierny temu wszystkiemu, co przekazali mi moi mistrzowie. To znaczy iść twardym duktem, który wyznacza prawda, dobro i piękno" - powiedział.

Wyraził dumę, że na swojej drodze spotkał wspaniałych aktorów i aktorki, od których wiele się nauczył.

Po przekazaniu nagród wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył przyznane decyzją wicepremiera Piotra Glińskiego Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Eris za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej. Odznaczenia otrzymali: Łucji i Bruno Sobczakowie oraz Jerzy Włodzimierz Afanasjew.

Festiwal otworzył oficjalnie prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. "Cieszę się niezmiernie, że po raz drugi się spotykamy i będziemy mieli okazję świętować to szczególne święto polskiego teatru, Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia" - powiedział.

Festiwal "Dwa Teatry" potrwa do 13 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premiery ostatniego sezonu Teatru Telewizji, które powalczą o Grand Prix.

Publiczność będzie miała okazję obejrzeć "Balladynę" Juliusza Słowackiego w reż. Wojciecha Adamczyka (także w wersji z napisami w języku ukraińskim), która znalazła się wśród uczestniczących w konkursie spektakli Teatru TV, wysłuchać przygotowanego przez Program 2 PR "Krakusa" Cypriana Kamila Norwida (reż. Dariusz Błaszczyk).

W programie znalazły się także pozakonkursowe pokazy dramatów Juliusza Słowackiego - "Beatryks Cenci" z Magdaleną Zawadzką, "Mazepy" w reż. Gustawa Holoubka oraz słuchowisko na żywo "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" Adama Mickiewicza w reż. Waldemara Modestowicza. Zaplanowano także czytanie poetów romantyzmu. Wiersze Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida zinterpretują Katarzyna Ucherska, Lidia Sadowa oraz Andrzej Mastalerz i Jarosław Gajewski.

Podczas tegorocznych "Dwóch Teatrów" przygotowano także wieczór ukraiński. W sobotę w Pawilonie pod Kurtyną - Muzeum Arsenał ukraińską poezję czytać będą Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz, a potem zaprezentowane zostaną słuchowiska "Na początku i na końcu czasów" Pavlo Arje w reż. Waldemara Modestowicza oraz "Samobójstwo samotności" Nedy Neżdany w rez. Jana Hussakowskiego.

O nagrodę festiwalu ubiegać się będzie 12 spektakli Teatru Telewizji, 19 słuchowisk Polskiego Radia oraz ich twórcy. Produkcje oceniać będą dwa zespoły jurorów.

Jury w konkursie spektakli Teatru TV stanowią: Halina Łabonarska, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, Hadrian Filip Tabęcki, Wojciech Tomczyk i Jerzy Zelnik.

Natomiast konkurs słuchowisk oceniać będą: Magdalena Miecznicka, Jarosław Gajewski, Krzysztof Herdzin, Jacek Kopciński i Maciej Wojtyszko.

Laureaci tegorocznego festiwalu zostaną zaprezentowani w poniedziałek podczas gali na Rynku Wielkim w Zamościu.

W programie imprezy znalazły się także spotkania z aktorami, koncerty, wystawy oraz imprezy dla dzieci.