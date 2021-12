Zandberg: Intencją tzw. ustawy medialnej jest likwidacja konkretnej stacji, dlatego powinna być zawetowana

Żadne media nie mogą być podporządkowane władzy i to kwestia fundamentalna dla demokracji; intencją tzw. ustawy medialnej jest likwidacja konkretnej stacji; na to nie może być zgody, dlatego ta ustawa powinna być zawetowana - powiedział w niedzielę polityk Lewicy Adrian Zandberg.

W Warszawie przed Pałacem Prezydenckim odbywa się protest przeciwko przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa PiS; podobne manifestacje odbywają się w wielu miastach w Polsce.

"Jestem tu dziś, choć jak państwo wiecie, często spieram się z liberalnymi dziennikarzami. Więc jak się domyślacie, nie przyszedłem tu dziś, by im kadzić. Przyszedłem tu dziś, bo wierzę w pluralizm i wierzę, że także państwo wierzycie w pluralizm. Polacy są bardzo różni - są konserwatyści, są liberałowie, są socjaliści i media muszą to odzwierciedlać" - mówił podczas manifestacji poseł Lewicy, lider partii Razem Adrian Zandberg.

"To, co dzieje się dziś, to jest zagrożenie dla tej wolności i dla tej różnorodności. Żadne media, i to jest kwestia zupełnie fundamentalna dla demokracji, nie mogą zostać podporządkowane władzy. I żadna władza, i to jest kwestia fundamentalna dla demokracji, nie może używać administracyjnych sztuczek, by ograniczać wolność słowa" - zaznaczył.

Przekonywał, że w Polsce musi być gwarancja pluralizmu mediów, a "tej gwarancji i gwarancji wolności słowa dziś, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, po prostu nie ma". "Ta ustawa, która została przepchnięta w sposób absolutnie skandaliczny, ma bardzo czytelną intencję. Tą intencją jest likwidacja konkretnej redakcji, stacji telewizyjnej. I na to nie może być zgody. I dlatego ta ustawa powinna zostać zawetowana. Chcemy weta" - oświadczył Zandberg.

Głos zabrał również lider Polski 2050 Michał Kobosko, który podkreślał, że "jedną z rzeczy absolutnie najważniejszych są wolne media". "Chcemy być dumni z naszej ojczyzny, chcemy czuć się wolni, walczyć o wolność, gdy ktoś próbuje nam ją odebrać. (...) Będziemy o nią walczyć" - oświadczył polityk.

Według Koboski, "PiS próbuje walczyć z mediami w sytuacji prawdziwego dramatu, który dzieje się obok nas". "Codziennie pół tysiąca z nas traci życie z powodu Covid. (...) PiS walczy z mediami w sytuacji, gdy (prezydent Rosji Władimir) Putin zażądał od (prezydenta USA Joe) Bidena wpływu na los naszej ojczyzny, prawa do decydowania, jacy żołnierze mogą stacjonować w Polsce" - wskazywał.