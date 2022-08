Zandberg na konwencji Lewicy: chcemy nowoczesnej, świeckiej edukacji

Chcemy nowoczesnej, świeckiej edukacji - mówił poseł Lewicy Adrian Zandberg podczas konwencji programowej ugrupowania w Ślesinie. Zapowiedział także, że Lewica chciałaby zastąpić lekcje przedsiębiorczości edukacją pracowniczą.

W sobotę w Ślesinie koło Konina odbywa się konwencja Lewicy "Przyjazna szkoła", gdzie ugrupowanie przedstawia swoje pomysły na edukację. Wśród gości wydarzenia jest m.in. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Zandberg podkreślał, że polska szkoła musi przygotować do współczesnych wyzwań, "by nauczyli się myśleć krytycznie, odróżniać wiedzę naukową od bzdur".

Polityk odniósł się także do lekcji przedsiębiorczości, które w jego ocenie "przedsiębiorczości wcale nie uczą". "Natomiast są pełne ideologii i często ekonomicznych bzdur" - wskazał.

W zamian, jak powiedział, Lewica chciałaby wprowadzić rzetelną edukację pracowniczą, która przygotowuje do życia zawodowego. "Większość Polek i Polaków będzie w życiu dorosłym pracownikami. Szkoła jest od tego, żeby dać im narzędzia zorientowania się, w jakiej sytuacji się znajdą, kiedy do tej pierwszej pracy pójdą, żeby w tej pierwszej pracy nie byli bezbronni, żeby nie padali ofiarą wyzysku, żeby nie padali ofiarą łamania prawa" - mówił Zandberg.

Jak ocenił, "to, że w Polsce ciągle edukacji pracowniczej w szkołach nie ma, to jest błąd". "Błąd, który kończy się tak, że młodzi ludzie idą do pracy i nie wiedzą, dlaczego warto mieć umowę o pracę. Nie wiedzą, jakie będą konsekwencje tego, że zostaną zatrudnieni na +śmieciówkach+. Nie wiedzą, że nie wolno ich zmuszać do pracy ponad siły. Nie wiedzą, że mają prawo powiedzieć nie. Szkoła od tego, żeby ich tego także nauczyć - po to chcemy wprowadzić w szkołach edukację pracowniczą" - dodał Zandberg.

"W Finlandii nasi przyjaciele z lewicy doprowadzili do tego, że szkoła odpowiada na wyzwania współczesności. Młodzi ludzie, młodzi Finowie uczą się, w jaki sposób nie dać się zmanipulować, w jaki sposób bronić się przed wyzyskiem, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z sieci" - mówił polityk. "Takiej nowoczesnej, świeckiej edukacji chcemy także w Polsce i taką nowoczesną, świecką edukację także w Polsce wprowadzimy" - dodał.