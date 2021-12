Zandberg: państwo i samorządy muszą lepiej wynagradzać pracowników

Państwo i samorządy muszą zacząć w końcu porządnie wynagradzać ludzi, którzy dla nich pracują - mówił w piątek poseł Lewicy Adrian Zandberg. Lider Partii Razem przyjechał do Olsztyna, żeby wspierać postulaty płacowe pracowników ratusza i miejskich instytucji.

"Będziemy naciskać tu w Olsztynie, ale i na centralnym poziomie, jeśli chodzi o sferę budżetową, na adekwatne nagradzanie ludzi, którzy pracują dla państwa i samorządów. Będziemy zwracać się do prezydenta Olsztyna i mamy nadzieję, że hasło +dialog społeczny+ zostanie potraktowany serio" - powiedział Zandberg podczas piątkowej konferencji prasowej, po spotkaniu ze związkowcami z miejskich instytucji.

Jak dodał, państwo i samorządy muszą zacząć w końcu porządnie wynagradzać ludzi, którzy dla nich pracują. "Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w Olsztynie, gdzie większość urzędników może liczyć na podwyżki wtedy, kiedy przychodzi podwyżka płacy minimalnej, jest postawiona na głowie. Prowadzi do tego, że zniechęca ludzi wykształconych, ludzi z doświadczeniem do tego, żeby pracowali na rzecz wspólnoty" - ocenił polityk Lewicy.

Jego zdaniem, w przypadku pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej powinna zostać podniesiona poprzeczka wyjściowej płacy minimalnej, a polskie samorządy powinny dostać więcej środków na godne płacenie pracownikom.

Lider Partii Razem spotkał się w piątek w Olsztynie z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących pracowników ratusza i innych jednostek miejskich. Jak mówił, opowiadali oni o dramatycznie niskich płacach i wątpliwych zasadach uznaniowego przyznawania podwyżek. Jego zdaniem, postulaty pracowników są rozsądne i godne wsparcia. Oczekują oni jasnych kryteriów nagradzania i ścieżki awansów. Dlatego - zadeklarował - chce doprowadzić do spotkania i rozmów pracowników z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem.

W ostatnim czasie zatrudnieni w olsztyńskim samorządzie domagali się podwyżek, napisali w tej sprawie petycję do prezydenta. Grzymowicz zapowiedział, że pracownicy ratusza i miejskich jednostek otrzymają podwyżki w przyszłym roku. Mogą spodziewać się pensji wyższych średnio o ok. 300 zł brutto. Łącznie na ten cel zarezerwowano 15 mln zł. Obecnie średnia pensja w magistracie wynosi 4,12 tys. zł brutto.

Związkowcy mówili w piątek, że nie zadowala ich obietnica jednorazowych podwyżek w takiej skali. Ich zdaniem, nie naprawi to wieloletnich zaniedbań w polityce płacowej olsztyńskiego ratusza.