Zandberg: wysłać notę jest łatwo, trudniej przekonać do zadośćuczynienia niemiecką opinię publiczną

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

Do decyzji MSZ odniósł się w rozmowie z PAP poseł Adrian Zandberg. "Chciałbym, żeby zadośćuczynienie trafiło do pokrzywdzonych rodzin, a nie żeby znowu skończyło się na pustym gadaniu. W tej sprawie będziemy rozliczać rząd z efektów" - powiedział. "Wysłać notę jest stosunkowo łatwo, trudniej przekonać do zadośćuczynienia niemiecką opinię publiczną. Bez tego nawet najsłuszniejsza nota trafi do archiwum niemieckiego MSZ i na tym ta historia się skończy" - ocenił.

"Chciałbym usłyszeć od rządu, jakie realne działania chce teraz podjąć. Czy zaczął w końcu szukać w tej sprawie niemieckich sojuszników? Żeby wynegocjować pieniądze, potrzebny jest plan i zręczna dyplomacja. Strojeniem groźnych min w TVP nikt się w Niemczech nie przejmie" - powiedział.

W ocenie współprzewodniczącego Nowej Lewicy, europosła Roberta Biedronia spraw reparacji tak się nie rozwiązuje. "Tutaj potrzebne są dobre relacje polsko-niemieckie, w których jedna i druga strona będzie prowadziła ze sobą dialog, a nie fajerwerki medialne" - ocenił w rozmowie z PAP.

"Premier Mateusz Morawiecki do dziś nie przedstawił mapy drogowej dochodzenia do reparacji. My, jako Lewica, apelowaliśmy o to, aby na posiedzeniu Sejmu lub w inny sposób przedstawiono nam tę mapę, a do dziś PiS tego nie zrobiło" - podkreślał Biedroń. "To są tylko i wyłącznie fajerwerki, które do niczego nie doprowadzą" - dodał. "Reperacji, które - w naszej ocenie - są Polsce należne - nigdy ich nie otrzymamy, tylko dlatego, że PiS zawalił sprawę takimi nieprzemyślanymi, nierozsądnymi działaniami" - stwierdził.

Polskie żądania ws. reperacji odrzuca kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W jednym z ostatnich wywiadów dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Scholz powiedział: "Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym".