Zarażliwy wirus niewypłacalności. Jak to leczyć?

Na skutek mrożenia gospodarki w okresie pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, czego efekty już niebawem będą widoczne w liczbie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W tym kontekście regulacje Tarczy Antykryzysowej 4.0 w zakresie restrukturyzacji jawią się jako korzystne, zwłaszcza dla dłużników. Na czym polega ich atrakcyjność? - to jedno z pytań, na które odpowiedzi próbowali znaleźć uczestnicy drugiej części sesji „Finanse i restrukturyzacja” towarzyszącej obradom EEC Online.

Restrukturyzacja? Tak, ale jaka?

- jeżeli chcesz mieć szybko ochronę przed wierzycielami, to tylko przyspieszone postępowanie układowe, bo jego otwarcie trwa 7 dni;

- jeżeli chcesz zatrzymać zarząd, to myśl o postępowaniu układowym;

- jeśli nie boisz się, że sąd odbierze ci zarząd, a masz szansę na inwestora, to pomyśl o postępowaniu sanacyjnym.

Z zachowaniem kontroli

Cztery miesiące na układ

Andrzej Głowacki dodaje, że pandemia spowodowała, iż dotychczasowe kanony zachowań w stanie zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa przestały obowiązywać i obecnie trudno przewidzieć, jaka będzie reakcja właścicieli, zarządców, na problemy firmy i konieczność restrukturyzacji. Najczęściej jest ona negatywna.Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może złożyć przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny. I coraz więcej przedsiębiorców korzysta z tej możliwości, czego dowodzą statystyki. Jednak zarówno Anna Pukszto, jak i Andrzej Głowacki podkreślają, że restrukturyzacja sądowa to ostateczność, bo możliwości ratowania przedsiębiorstw przed upadłością jest wiele. To koło ratunkowe rzucone przedsiębiorcy, by mógł się ułożyć z wierzycielami.- To ścieżka, po którą sięga się w sytuacji, kiedy naprawdę brakuje zasobów do przeprowadzenia restrukturyzacji, brakuje partnerów biznesowych, którzy chcieliby nas wesprzeć, i gdy zarząd nie ma pomysłu na ratowanie przedsiębiorstwa – mówi Andrzej Głowacki.Wyjaśnia, że wprawdzie o wyborze rodzaju sądowego postępowania restrukturyzacyjnego decyduje zazwyczaj przedsiębiorca lub zarząd firmy w porozumieniu z doradcą restrukturyzacyjnym czy innym podmiotem wspierającym, to w ostatnich latach wykształciły się w tym zakresie pewne zasady postępowania:-Natomiast postępowanie o zatwierdzenie układu nie cieszy się dużym powodzeniem – wybrało go tylko nieco ponad 20 przedsiębiorców w ciągu czterech lat. Dlaczego?- Bo jako społeczeństwo mamy jeden z najniższych wskaźników dojrzałości społecznej, chęci pomagania sobie – wyjaśnia prezes Głowacki. I tylko niewielka część przedsiębiorców wierzy w to, że nie mając ochrony, uda im się przekonać 10, 20 czy 30 wierzycieli do zawarcia układu, a potem jeszcze zatwierdzić go w sądzie. To z tego m.in. powodu tylko 1/3 postępowań kończy się zawarciem układu.Tak jest również w przypadku dużych spółek, dlatego trzeba próbować się restrukturyzować pozasądowo – radzi mec. Pukszto.- Czasami lepiej jest się dogadać z kluczowymi inwestorami, którymi najczęściej są instytucje finansowe, a nie sięgać pochopnie po postępowanie sądowe. Miałam w praktyce takie przypadki, gdzie doradcy namawiali spółki do wszczynania postępowań restrukturyzacyjnych, w sytuacji kiedy wierzyciele byli gotowi się dogadać – podkreśla.Zobacz też: Restrukturyzacja firmy w detalach Jej zdaniem to uzasadnia brak popularności postępowania o zatwierdzenie układu. No bo jeśli można się dogadać, to po co wchodzić w ramy sądowego postępowania układowego, na co trzeba dodatkowo czekać. Wystarczy przecież zawrzeć umowę z wierzycielem.Immanentną cechą postępowania o zatwierdzenie układu jest brak formalizmu. W tym postępowaniu to dłużnik, działając we własnym zakresie, dogaduje się z wierzycielami, co potem zatwierdza w postaci układu. Tę niewątpliwą zaletę tego postępowania wykorzystuje rozwiązanie zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej 4.0.- Postępowanie uregulowane w Tarczy 4.0 jest właściwie nakładką, upgradem na postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Polega ono na tym, że cały czas mamy do czynienia z postępowaniem odformalizowanym, które w dużej mierze toczy się poza sądem, bo poza sądem dłużnik musi się dogadywać z wierzycielami, ale na czas tego postępowania dłużnik uzyskuje istotną ochronę przed wierzycielami – tłumaczy mec. Anna Pukszto.W momencie, kiedy dłużnik opublikuje obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania, otrzymuje ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez wierzycieli niezabezpieczonych i zabezpieczonych. W trakcie postępowania wierzyciele nie mogą bez zgody nadzorcy układu wypowiadać umów o kluczowym znaczeniu dla dłużnika, takich jak umowy najmu, leasingu czy o udzielenie licencji itp.Zdaniem przedstawicielki Dentonsa, tym co przesądza o atrakcyjności tego postępowania względem innych postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że przy względnym odformalizowaniu dłużnik ma pełną kontrolę nad postępowaniem, a jego działania kontroluje tylko nadzorca układu. Przy czym nadzorcę układu wybiera sam dłużnik (a nie sąd) i nie ma możliwości jego zmiany.- Można powiedzieć, że dłużnik uzyskuje bardzo daleko idącą ochronę przed wierzycielami, zachowując w dużej mierze kontrolę nad procesem – wyjaśnia Anna Pukszto.Z punktu widzenia dłużnika istotnym mankamentem wprowadzonego Tarczą 4.0 rodzajem postępowania jest to, że jest ono ograniczone w czasie. Od daty obwieszczenia w MSiG dłużnik ma cztery miesiące na dogadanie się z wierzycielami, uzyskanie głosów za układem w ustawowej większości i złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Jeśli tego nie zrobi, postępowanie jest umarzane z mocy prawa. Pewnym mankamentem jest również to, że ten rodzaj postępowania będzie obowiązywał tylko rok - do 30 czerwca 2021 r.Zdaniem Andrzeja Głowackiego o atrakcyjności tej procedury zadecyduje życie. Bo z jednej strony doradcy restrukturyzacyjni nie będą próbowali restrukturyzować firm, które tak naprawdę się do tego nie nadają, a z drugiej wiele będzie zależało od wierzycieli, takich jak banki - czy zarzuceni drobnymi sprawami znajdą w ciągu tych czterech miesięcy czas, żeby porozmawiać z dłużnikami i odnieść się do propozycji układowej.- Branża patrzy bardzo pozytywnie na to rozwiązanie, a jeżeli instytucje będą otwarte na zmiany, to myślę, że we wrześniu, kiedy spotkamy się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w realu, to będziemy mogli już mówić o sukcesach.Dyskusja na temat postępowania restrukturyzacyjnego u progu obowiązywania przepisów Tarczy 4.0 odbyła się w trakcie sesji „Finanse i restrukturyzacja” w pierwszym dniu EEC Online 22-24 czerwca 2020 r. Poprzedził ją wywiad z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, którego pełny opis można znaleźć w tekście: K ościński o budżecie państwa i jego nowelizacji: nie ma tragedii