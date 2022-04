Żaryn: ABW zatrzymała dwoje członków grupy wyłudzającej VAT w obrocie biokomponentami

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych w komunikacie przesłanym do PAP wskazał, że do zatrzymań doszło 29 marca w Gdańsku i Gdyni. "Paweł K. oraz Izabela E., działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu olei na terytorium RP z pominięciem należności publicznoprawnych (VAT). Spółki stanowiły łańcuch dostawców produktu od innych podmiotów do końcowego odbiorcy" - zaznaczył.

"Przestępczy mechanizm polegał na pozorowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko to miało na celu możliwość wykazania +legalnego+ nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców" - tłumaczył.

Przekazał, że zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. "Wobec obojga podejrzanych sąd, na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podał.

Przypomniał, że to kolejne zatrzymanie w prowadzonej od 2016 r. sprawie obrotu biokomponentami. "Dotychczas zarzuty przedstawiono 63 osobom. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczego procederu szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 130 mln zł" - podkreślił.

"Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy" - dodał Stanisław Żaryn.