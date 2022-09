Żaryn: Bez przełamania na froncie

Najnowsze osiągnięcia ukraińskich sił zbrojnych na polu walki są potwierdzeniem trafności decyzji o przekazaniu Ukrainie uzbrojenia, podjętej we wczesnej fazie rosyjskiej agresji. Jednak nie oznacza to, że doszło do punktu zwrotnego w wojnie. Rosjanie szykują się do kolejnej fazy inwazji - podkreślił w środę Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Najnowsze osiągnięcia ukraińskich sił zbrojnych na polu walki są potwierdzeniem trafności decyzji o przekazaniu Ukrainie uzbrojenia, podjętej we wczesnej fazie rosyjskiej agresji. Jednak nie oznacza to, że doszło do punktu zwrotnego w wojnie. Rosjanie szykują się do kolejnej fazy inwazji" - podkreślił w środę Stanisław Żaryn.

Sekretarz stanu w KPRM skomentował też wysokie umiejętności ukraińskich żołnierzy.

"Ukraińcy udowadniają, że potrafią zrobić dobry użytek nie tylko ze sprzętu starszej generacji, ale i z nowoczesnych platform i systemów. Wykazują się kreatywnością i nieszablonowym podejściem - tu procentują inwestycje w szkolenie - i wysokim morale" - podkreślił Stanisław Żaryn.

"Tym samym zadają kłam argumentom, iż dozbrajanie ofiary agresji przyczynia się do przedłużenia konfliktu, a jedynym wyjściem jest złożenie broni. Ukraińcy muszą mieć jednak szansę wygrać - a tę szansę możemy i powinniśmy dawać Ukraińcom my. Wsparcie musi być kontynuowane. Tylko niepowodzenia na polu walki mogą pokrzyżować polityczne plany Rosji wobec Ukrainy i skłonić Rosjan do refleksji i wycofania się z zaułka, w który zabrnęli za sprawą swojej neoimperialnej polityki. Z ostatnich informacji wynika jasno, że Kreml nie zamierza odpuszczać - decyzja o częściowej mobilizacji oraz kolejna zapowiedź referendów na okupowanych terytoriach ukraińskich to jasny sygnał, że Rosja nie zamierza kończyć inwazji, a nawet sygnał, że będzie przystępować do następnej fazy agresji".

Odniósł się również do komentarzy pojawiających się w rosyjskich mediach na temat sensu wojny w Ukrainie.

"W rosyjskiej infosferze, pomimo ogromnej presji cenzury, pojawiają się coraz częściej głosy kwestionujące zasadność wojny, która zamiast dowieść potęgi Rosji, dostarcza coraz więcej przykładów jej słabości" - zaznaczył Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP skomentował skutki wprowadzenia sankcji i określił najważniejsze cele Zachodu w obliczu agresji Rosji.

"Rosyjska gospodarka nie jest "samotną wyspą" i już odczuwa skutki sankcji nałożonych w obliczu agresji przeciwko Ukrainie. To nie jest czas na zmianę polityki Zachodu - potrzebujemy konsekwencji, Ukraińcy zaś naszego wsparcia" - zakończył.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...