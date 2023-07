Żaryn: białoruskie służby dostarczają na granicę nie tylko migrantów, ale też sprzęt do przekraczania granicy

Białoruskie służby dostarczają na granicę nie tylko migrantów, ale też sprzęt do przekraczania granicy (drabiny, narzędzia do cięcia) i atakowania Polaków (kamienie, cegły, kostkę brukową) - poinformował pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Wciąż niebezpiecznie na granicy z Białorusią. Polskie patrole są atakowane przez agresywnych cudzoziemców. Każdego dnia funkcjonariusze i żołnierze są obiektem agresji" - napisał w niedzielę na Twitterze Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP w serii wpisów podkreślił, że białoruskie służby dostarczają na granicę z Polską nie tylko migrantów, ale też "sprzęt do przekraczania granicy (drabiny, narzędzia do cięcia) i atakowania Polaków (kamienie, cegły, kostkę brukową)".

"Operacja hybrydowa wykorzystująca szlak migracyjny trwa. Polska jest atakowana, te działania to element rosyjskiego planu destabilizacji Europy, w szczególności wschodniej flanki NATO" - podał.

"Cechą charakterystyczną działań hybrydowych Rosji jest korzystanie z fasad, które umożliwiają ukrycie realnej natury agresywnych operacji. Polska właściwie zidentyfikowała zagrożenia" - dodał Stanisław Żaryn.

Swoim wpisem pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP odniósł się do informacji Straży Granicznej o tym, że w sobotę 91 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Indii, Nepalu, Iranu, Liberii i Somalii. Osiem z tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Od początku roku SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. Od początku lipca to 3,5 tys. takich prób. Rekordowy był miniony czwartek, gdy SG odnotowało niemal 300 prób jednej doby.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.