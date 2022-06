Żaryn: białoruskie władze wykorzystują propagandę przeciw budowie zapory

Władze Białorusi kolejny raz wykorzystują propagandę przeciwko budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy; działania dezinformacyjne mają utrudniać finalizację projektu kluczowego dla bezpieczeństwa Polski - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn odniósł się w poniedziałek na Twitterze do wypowiedzi szefa białoruskiej dyplomacji Uładzimira Makieja. "Szef białoruskiego MSZ W. Makiej wyraził +zaniepokojenie+ budową przez Polskę zabezpieczeń granicznych, które stanowić mają +poważne zagrożenie+ dla ekosystemu Puszczy Białowieskiej" - zaznaczył rzecznik.

Jak wyjaśnił, "Makiej zarzuca Polsce naruszenie zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego i kontynuowanie prac bez konsultacji ze stroną białoruską".

"Mińsk oczekuje zaprzestania prac na odcinku granicznym, usunięcia zainstalowanej już bariery i rozpoczęcia procesu naprawy szkód wyrządzonych systemom ekologicznym tego obiektu" - podkreślił Żaryn.

W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb "to kolejna próba wykorzystania kłamstw i działań propagandowych do wymuszenia na Polsce, by wstrzymała budowę zapory granicznej, która powstaje w związku z operacją hybrydową Białorusi przeciwko Polsce".

"Rząd RP rozpoczął instalowanie zapory granicznej w reakcji na sztuczny szlak migracyjny stworzony przez służby reżimu Łukaszenki. Działania Mińska miały na celu destabilizację Polski. Operacja trwa do dziś" - zwrócił uwagę Żaryn.

Jak podkreślił, reżim Alaksandra Łukaszenki swoje działania prowadzi w interesie Rosji. "Operacja hybrydowa, wzmacniana dezinformacją, jest prowadzona w interesie Rosji" - zaznaczył.

Budowa zapory fizycznej, która stanie na 187-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią, rozpoczęła się 25 stycznia. Ma zostać ukończona do końca czerwca. Oprócz tego na 202 kilometrach granicę będzie zabezpieczać bariera elektroniczna. Jest już gotowy jej projekt, niedługo ruszy budowa.