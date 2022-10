Żaryn: Decyzja Putina o stanie wojennym - kolejny krok do eskalacji sytuacji na froncie

Decyzja prezydenta Władimira Putina o wprowadzeniu stanu wojennego w bezprawnie przyłączonych do Rosji obwodach to kolejny krok do eskalacji sytuacji na froncie - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

W środę w rozmowie z PAP Żaryn zaznaczył, że nie była to nieoczekiwana decyzja.

"Ten krok nie jest zaskoczeniem, choć oznacza kolejny krok ku eskalacji sytuacji na froncie agresji Rosji na Ukrainę" - powiedział PAP minister w KPRM.

To konsekwencja wcześniejszych decyzji Moskwy, która w nieuprawniony sposób anektowała część ziem ukraińskich - zaznaczył.

"W tej chwili mamy kolejną decyzję eskalującą sytuację i decyzję, która jest ułożona w pewnej logice działań rosyjskich. Logice, która zakłada, dalsze przedłużanie tej wojny" - uważa zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

"Zdecydowanie widzimy, że Rosja jest zainteresowana podkręcaniem działań, jest zainteresowana dalszymi etapami wojny przeciw Ukrainie. To nie jest zaskoczenie, to działanie z premedytacją, prowadzone i skalkulowane po to, żeby ta agresja trwała i wchodziła w kolejne etapy, które są zaplanowane przez Rosję" - stwierdził Żaryn w rozmowie z PAP.

Pytany o konsekwencje tej środowej decyzji dla Polski ocenił, że dla nas zagrożenie, jeśli chodzi o działania stricte militarne pozostaje na tym samym poziomie - jest niskie.

"Widzimy, że Rosja ma problemy z osiągnięciem swoich celów na Ukrainie, nie mamy sygnałów o tym, by Kreml szykował się do rozpętania wojny przeciw jakiemukolwiek krajowi NATO" - mówił.

"Jednak, jako Zachód musimy mieć świadomość, że ta wojna będzie trwała i Rosja przygotowuje się do długich, nawet wieloletnich działań wojennych przeciw Ukrainie. Zdecydowanie nie mamy żadnych sygnałów, które by świadczyły o tym, że Kreml zamierza ten konflikt zakończyć, czy się z niego wycofać" - wskazał.

Według niego środowa decyzja Putina tylko potwierdza, że Rosja ma plan długofalowego wojennego działania przeciwko Ukrainie. Przypomniał, że w ostatnich tygodniach zmienił się dowódca działań Rosji przeciw Ukrainie.

"Postać Sergieja Surowikina to kolejny zwiastun bardzo brutalnej, bardzo agresywnej fazy napaści na Ukrainę, która na pewno przeniesie się na przyszły rok, a może nawet na kolejne lata" - powiedział.

"Mamy zdecydowanie do czynienia z agresją, która jest planowana w dłuższej czasowej perspektywie" - zaznaczył pełnomocnik w rozmowie z PAP.

Putin w środę zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego w obwodach, nielegalnie uznanych przez Kreml za część terytorium Rosji - okupowanych obwodach Ukrainy - donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa blisko dziewięć miesięcy - 238 dzień. Rozpoczęła się 24 lutego.