Żaryn: dezinformacja przeciwko Polsce jest stosowana od wielu lat

Dezinformacja jest stosowana przeciwko Polsce i to nie od dziś, ale od wielu lat. Stąd decyzja, żeby podejść do tego tematu od nowa i zbudować system odpowiedzi na te zagrożenia - podkreślił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Stanisław Żaryn - dotychczasowy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych - został w piątek powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie premier wyznaczył go na pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

W poniedziałek pełnomocnik rządu był gościem w programie "Trójkowy Komentarz Dnia" na antenie Polskiego Radia 3. Podczas rozmowy Stanisław Żaryn został m.in. zapytany o swoją nową funkcję. "Powołanie to dopiero początek pewnej drogi, która ma na celu budowanie pewnego systemu koordynacji działań tych instytucji, które są odpowiedzialne za zwalczanie dezinformacji przeciwko Polsce, za monitorowanie różnego rodzaju działań informacyjnych, które traktujemy, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" - tłumaczył.

"Dezinformacja jest stosowana przeciwko Polsce i to nie od dziś, nie od czasu wybuchu wojny przeciwko Ukrainie, ale od wielu lat. Stąd ta decyzja, żeby podejść do tego tematu od nowa i zbudować system odpowiedzi na te zagrożenia" - wyjaśnił.

Został również zapytany o efekty śledztwa dot. włamań do skrzynek polityków. "Polskie służby od początku wskazywały, że mamy do czynienia z operacją w cyberprzestrzeni, która wpisuje się w działania rosyjskich służb specjalnych. Dalsze wyniki śledztwa wskazują jednoznacznie, że mowa o działaniach, które są elementem walki informacyjnej Rosji przeciwko Zachodowi" - zaznaczył Żaryn.

"Nasze wyniki śledztwa zostały także potwierdzone, czy później powielone przez różnego rodzaju ekspertów służb sojuszniczych. Wydaje się, że mamy jasność i wspólne stanowisko" - podkreślił. Przekazał przy tym, że typowym działaniem służb rosyjskich jest właśnie przejmowanie skrzynek poczty elektronicznej, czy kont w mediach społecznościowych.

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat, tzn. wzrostem znaczenia Polski i działań przeciwko Polsce w działaniach rosyjskiej dezinformacji i propagandy. To, co możemy powiedzieć to to, że ten trend w najbliższym czasie się zapewne utrzyma. Polska jest krajem, który jest traktowany wrogo przez Rosję i różnego rodzaju działania o charakterze hybrydowym będą kontynuowane" - dodał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.