Żaryn: Donald Tusk zaatakował tych, dzięki którym Polacy są bezpieczni, a granica chroniona

Przewodniczący Donald Tusk zaatakował tych, dzięki którym Polacy są bezpieczni, a granica RP chroniona - ocenił w niedzielę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Dodał, że Tusk m.in. zasugerował, że kryzys na granicy z Białorusią to wina rządu RP.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Przewodniczący D. Tusk zaatakował tych, dzięki którym Polacy są bezpieczni, a granica RP chroniona, powtórzył fałszywe oskarżenia o rasizm i skazywanie ludzi na śmierć, a także sugerował, że kryzys na granicy z Białorusią to wina rządu RP. Na łajdactwie to Donald Tusk się zna..." - napisał w niedzielę na Twitterze Stanisław Żaryn.

Żaryn odniósł się w ten sposób do słów Donalda Tuska podczas XIV Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, podczas którego lider PO powiedział, że jest największym kłamstwem ostatnich lat, "że państwo, żeby pilnować swojej granicy, musi być okrutne, bezwzględne, kompletnie wyzbyte humanitarnych zasad". "Nikt w Polsce nie może umierać w krzakach z zimna, czy z głodu, z choroby, niezależnie od koloru skóry, skąd uciekł i z jakiego powodu. To się musi definitywnie skończyć" - podkreślił.

W ocenie Donalda Tuska "jednym z największych łajdactw, jakie w Polsce się zdarzyły, była przemyślana operacja, która miała na celu postawić znak równości pomiędzy skutecznym egzekwowaniem prawa, w tym prawa azylanckiego, skutecznym pilnowaniem bezpiecznej granicy, a bezlitosnym traktowaniem tych ludzi, tych kobiet, tych uchodźców, którzy potrzebują pomocy po to, żeby przeżyć".

"To, co się stało i późniejsze miesiące, wielki zryw Polek i Polaków, przyjmujących ukraińskie rodziny, ukraińskie dzieci w czasie wojny, one pokazują, że nie wszystko udało się w naszych sercach i umysłach im zepsuć, ale jest tak wielka przestrzeń do robienia rzeczy dobrych. Oczywiście nic państwa, rządu, administracji z obowiązku robienia rzeczy dobrych nie zwalnia i naprawdę nie musi być to przeciwko skutecznemu sprawowaniu władzy, także nad państwową granicą" - mówił Tusk.

Słowa Tuska były odpowiedzią na prośbę europosłanki Janiny Ochojskiej, która zwracając się do lidera PO powiedziała, że chciałaby, aby podziękował "tym dziewczynom, które z 40-kilogramowymi plecakami chodzą do lasu po to, żeby ratować życie ludzi". "Życie ludzi, których ten kraj i ten rząd skazuje na śmierć, nie pozwalając pomagać i sprawiając, że pomaganie w oczach niektórych staje się nielegalne" - powiedziała Ochojska.